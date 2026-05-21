136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tưởng nhớ Bác tại nơi ghi dấu quan hệ Việt Nam - Slovakia

Thị trưởng Horné Saliby Pavol Dobosy (trái) tiếp Đại sứ Phạm Trường Giang. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Trường Giang một lần nữa bày tỏ trân trọng với việc chính quyền Thị trấn Horné Saliby từ 9 năm trước đã chủ động xây dựng, tôn tạo biển đồng cũng như bảo quản những hình ảnh tư liệu kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm thị trấn (1957). Biển đồng đã trở thành minh chứng cho tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và Slovakia, thể hiện sự trân trọng của nhân dân Slovakia đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Đại sứ Phạm Trường Giang, những năm qua, tình hữu nghị và quan hệ nhân dân hai nước ngày càng trở nên bền chặt, đặc biệt là sau khi nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tháng 4/2026. Đây cũng là đoàn nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trên cơ sở vững chắc đó, Đại sứ bày tỏ tin tưởng các thế hệ kế nhiệm của thị trấn và của cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia sẽ luôn luôn gắn bó, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống giao lưu tốt đẹp, gìn giữ tình cảm khắng khít giữa nhân dân hai bên.

Đáp lại, ông Pavol Dobosy, Thị trưởng Horné Saliby khẳng định việc được đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957 là vinh dự to lớn; đồng thời bày tỏ sự trọng thị đối với việc đoàn Đại sứ quán và bà con Việt Nam từ khắp mọi miền Slovakia, đến thị trấn để cùng nhớ đến cuộc đời và công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một vĩ nhân lịch sử, nguyên thủ cấp cao nước ngoài duy nhất từng thăm nơi đây. Hình ảnh gần gũi, giản dị, thân thiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân bản địa. Ông Dobosy cho biết bản thân ông đã có cuộc làm việc đầu tiên với những người bạn Việt Nam về việc đặt biển đồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị trấn từ 12 năm trước. Ông rất tự hào đã đóng góp vào quan hệ hữu nghị thân thiết giữa nhân dân hai nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ ngày càng trở nên thân thiết, cộng đồng người Việt ngày càng ổn định và đóng góp tích cực cho xã hội Slovakia.

Ông Nguyễn Kim Đăng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Slovakia nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã được hình thành và vun đắp bền chặt từ thời Tiệp Khắc cho đến nay. Theo ông, nhân dân chính là sợi dây gắn kết hai nước và thị trấn Horné Saliby là một điểm sáng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến thăm, để lại dấu ấn sâu đậm. Ông cho biết bà con người Việt luôn ghi nhớ lời dạy “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ bản sắc dân tộc, hướng về cội nguồn và trân trọng tình cảm, sự giúp đỡ của nhân dân Slovakia, đặc biệt là trong việc công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số tại Slovakia, minh chứng cho nỗ lực của cộng đồng. Theo đó, ông bày tỏ mong muốn các chuyến thăm thị trấn hằng năm sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, tiếp tục góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Biển đồng kỷ niệm chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Thị trấn Horné Saliby năm 1957. Ảnh: TTXVN phát

Ông Jan Cipov, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Slovakia cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với cuộc đời cách mạng và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Robert Fico mang ý nghĩa lớn về mặt ngoại giao và mở thêm nhiều cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Bà con kiều bào Việt Nam và bạn bè Slovakia đều nhất trí khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác bạn bè truyền thống giữa Việt Nam và Slovakia; kỳ vọng các hoạt động giao lưu văn hóa cùng những cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa hai bên sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, qua đó tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Buổi lễ diễn ra trong không khí thân mật, xúc động và thắm tình hữu nghị. Hai bên cùng nâng cốc chúc mừng quan hệ khăng khít, gắn bó và mang tính lịch sử quan trọng giữa bạn bè Slovakia và kiều bào Việt Nam./.