136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh – nguồn cảm hứng thời đại từ góc nhìn Uruguay

Ông Gabriel Mazzarovich đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về tầm vóc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như mối liên hệ đặc biệt giữa Việt Nam và phong trào cách mạng tại Uruguay. Ông khẳng định trong bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều biến động phức tạp, từ khủng hoảng kinh tế đến những thách thức môi trường, bất bình đẳng xã hội ngày càng gia tăng và các cuộc xung đột vũ trang, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị thời sự và có sức định hướng mạnh mẽ.

Ông Gabriel Mazzarovich, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng Cộng sản Uruguay (PCU). Ảnh: TTXVN phát

Đề cập đến hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Người, ông Mazzarovich nhấn mạnh đây không chỉ là một quá trình tìm kiếm con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, mà còn là hành trình gắn bó với phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Ông cho rằng những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, hoạt động trong Quốc tế Cộng sản và tổ chức phong trào cách mạng tại châu Á, đặc biệt ở Đông Dương, đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX.

Ông Mazzarovich nhắc lại: “Người đã dừng chân tại Montevideo, thủ đô Uruguay. Câu chuyện này do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh kể lại trong một cuộc gặp với đoàn đại biểu Uruguay tại Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô và sau đó được công bố trong một cuộc phỏng vấn do báo El Popular - cơ quan ngôn luận của PCU, thực hiện tại Việt Nam năm 1965. Bản sao của cuộc phỏng vấn hiện được lưu giữ trong một bảo tàng ở Việt Nam và gần đây cũng được tái bản trong cuốn “Tuyển tập Hồ Chí Minh” do Đảng Cộng sản Uruguay xuất bản. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở Montevideo trên một con tàu Pháp, nơi Người làm đầu bếp, một trong nhiều công việc mà Người đã làm trong cuộc đời đầy gian khổ của mình. Người nhớ rất rõ Montevideo, đặc biệt là khu phố Cerro nhìn từ vịnh”.

Theo ông Mazzarovich, dù đây có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn trong hành trình dài của Người, nhưng việc Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn ghi nhớ thành phố này cho thấy tầm vóc và chiều sâu trải nghiệm của một nhà cách mạng luôn gắn bó với thế giới. Điều có ý nghĩa lớn hơn, theo ông, chính là sự hiện diện bền vững của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị và xã hội Uruguay. Ông Mazzarovich cho biết cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong thế kỷ XX, đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ đối với các lực lượng tiến bộ tại Uruguay. Phong trào đoàn kết với Việt Nam từng thu hút sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị, công đoàn, sinh viên và giới trí thức, nghệ sĩ.

Ông Mazzarovich cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa PCU và Việt Nam không chỉ mang tính lịch sử mà còn có chiều sâu về mặt tình cảm và chính trị. Những lãnh đạo như nguyên Tổng Bí thư PCU Rodney Arismendi đã có quan hệ trực tiếp với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Việt Nam, góp phần củng cố tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Đến nay, tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng Việt Nam vẫn được nhắc đến trong các tổ chức của PCU và Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Uruguay.

Liên quan đến các hoạt động tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông cho biết Uruguay đang thực hiện dựng tượng bán thân của Người tại Montevideo, cùng nhiều sáng kiến khác nhằm phổ biến tư tưởng và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc xuất bản các tuyển tập bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động truyền thông và văn hóa đã góp phần đưa hình ảnh và tư tưởng của Người đến gần hơn với công chúng Uruguay.

Theo ông Mazzarovich, việc lan tỏa lịch sử đấu tranh của nhân dân Việt Nam và những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Ông cho rằng Việt Nam không chỉ có một quá khứ anh hùng trong cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc, mà còn là một minh chứng cho khả năng phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng đất nước.

Khi nói về những giá trị phổ quát trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, ông nhấn mạnh các yếu tố như tinh thần chống chủ nghĩa đế quốc, sự kết hợp giữa giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới, vai trò của đoàn kết toàn dân và sự tham gia của quần chúng. Ông cho rằng đây là những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với các quốc gia Mỹ Latinh, nơi cũng có lịch sử đấu tranh vì độc lập và công bằng xã hội.

Đặc biệt, ông Mazzarovich cho rằng tinh thần đoàn kết của nhân dân và ý chí đấu tranh kiên định là giá trị bao trùm nhất trong Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp các dân tộc có thể vượt qua những thách thức và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.

Đánh giá về tác động của các hoạt động văn hóa như dựng tượng hay xuất bản sách, ông Mazzarovich bày tỏ tin tưởng rằng những sáng kiến này sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của công chúng Uruguay, đặc biệt là thế hệ trẻ, về lịch sử và con người Việt Nam. Ông cho rằng việc xây dựng ký ức lịch sử không chỉ giúp hiểu rõ quá khứ mà còn là nền tảng để định hướng tương lai.

Kết thúc cuộc trao đổi, ông nhấn mạnh rằng câu chuyện về Việt Nam, từ hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, là một nguồn cảm hứng lớn đối với các dân tộc trên thế giới. Theo ông, việc tiếp tục lan tỏa những giá trị này sẽ góp phần nuôi dưỡng khát vọng về một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững./.