136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôn vinh giá trị hòa bình, hữu nghị của Người tại Canada

Các diễn giả dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm với các thành viên thuộc Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Sự kiện có sự tham dự của các chuyên gia, học giả quốc tế, cùng nhiều sinh viên, thanh niên gốc Việt và kiều bào đang sinh sống tại Canada. Hội thảo không chỉ là hoạt động tưởng niệm một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là dịp để nhìn lại tầm vóc quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh các giá trị về hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia vẫn tiếp tục có ý nghĩa thời sự sâu sắc.

Thông qua các tham luận học thuật, phần giới thiệu sách, thảo luận về âm nhạc, thơ ca và ngoại giao văn hóa, hội thảo đã góp phần giới thiệu tới công chúng Canada hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, giàu truyền thống nhân văn và luôn đề cao tình hữu nghị quốc tế.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada bên lề hội thảo, người sáng lập CVCEC Phan Quỳnh Trang cho biết ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần lan tỏa các giá trị Việt Nam tại Canada thông qua 3 mục tiêu trọng tâm. Thứ nhất là đưa tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành đề tài nghiên cứu về hòa bình và hữu nghị dưới góc nhìn khách quan của các học giả quốc tế. Tiếp đó là sử dụng nghệ thuật từ tác phẩm “The Ballads of Ho Chi Minh” như một “cầu nối mềm” nhằm khẳng định thông điệp hữu nghị bền vững giữa Việt Nam với bạn bè thế giới. Mục tiêu thứ ba là khơi dậy lòng tự hào dân tộc và định hình tư duy công dân toàn cầu cho giới trẻ.

Hội thảo là một hoạt động cụ thể thể hiện vai trò của các tổ chức văn hóa, giáo dục của cộng đồng người Việt tại Canada trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Canada trên nền tảng văn hóa, giáo dục và các giá trị nhân văn chung.

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là phần giới thiệu cuốn sách “The Ballads of Ho Chi Minh” của Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang, Giám đốc CVS. Tác phẩm tập hợp 25 bài hát, bài thơ viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả đến từ nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Nga, Chile, Venezuela và Việt Nam. Qua âm nhạc và thi ca, cuốn sách cho thấy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng đối với nhiều văn nghệ sĩ, trí thức và bạn bè quốc tế.

Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang cho biết trong quá trình sưu tầm và giới thiệu các tác phẩm thơ, nhạc quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà đã nhận thấy tư tưởng, nhân cách và cuộc đời của Người có sức lay động đặc biệt đối với bạn bè quốc tế. Theo bà, sức lay động đó bắt nguồn từ tinh thần nhân văn, khát vọng hòa bình, sự khiêm nhường, giản dị, đạo đức cách mạng và sự hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Đó cũng là tinh thần đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, hướng tới công bằng xã hội và bình đẳng.

Các thành viên trẻ thuộc Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang (ngoài cùng bên trái), người làm cuốn sách “The Ballads of Ho Chi Minh” gồm 25 bài hát và thơ của các văn nghệ sĩ quốc tế viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Các tác phẩm của nhiều văn nghệ sĩ quốc tế tên tuổi được giới thiệu trong cuốn sách cho thấy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thế giới không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn chứa đựng những giá trị sâu sắc về đạo đức và nhân văn. Thông qua âm nhạc và thơ ca, câu chuyện Việt Nam và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn với công chúng quốc tế.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang, nghệ thuật có khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa, giúp truyền tải không chỉ thông tin lịch sử mà còn cả cảm xúc, ký ức và giá trị nhân văn. Những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần làm nổi bật các giá trị chung của nhân loại như hòa bình, độc lập dân tộc, công bằng xã hội và tình đoàn kết quốc tế.

Từ góc nhìn nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, Trợ lý Giáo sư Joe Pateman, Khoa Chính trị, Đại học York (Canada), cho rằng việc Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp cho tình đoàn kết và hữu nghị quốc tế đã mang lại những hiểu biết sâu sắc vượt ra ngoài bối cảnh quốc gia, nhưng vẫn dựa trên các nguyên tắc thực tế về độc lập và ngoại giao. Theo ông, ý nghĩa rộng lớn hơn trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hợp tác và đoàn kết quốc tế có thể được thúc đẩy thông qua ngoại giao cân bằng, linh hoạt, vừa bảo vệ độc lập dân tộc, vừa đóng góp cho hòa bình và ổn định chung.

Các học giả dự hội thảo cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và là một khuôn khổ tham chiếu quan trọng trong môi trường quốc tế phức tạp hiện nay. Di sản của Người không chỉ là ký ức lịch sử của dân tộc Việt Nam mà còn là một nguồn giá trị có khả năng đối thoại với thế giới đương đại. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động, thông điệp về hòa bình, độc lập, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng phát triển mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn mang ý nghĩa sâu sắc. Những giá trị đó không chỉ gắn với lịch sử đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, mà còn có sức lan tỏa trong các cuộc thảo luận hiện nay về quan hệ quốc tế, ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thông qua hội thảo lần này, cộng đồng người Việt tại Canada tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, thúc đẩy ngoại giao văn hóa và giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Sự kiện cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giao lưu nhân dân Việt Nam-Canada, đồng thời lan tỏa các giá trị hòa bình, nhân văn và hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Việt Nam và thế giới./.