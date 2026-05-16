136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) tiếp nối tinh thần rèn luyện sức khỏe của Bác Hồ

Các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Thiên Tân tham dự giải thể thao. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc

Sự kiện diễn ra tại Bắc Kinh, với sự tham gia sôi nổi của đông đảo lưu học sinh đến từ các trường đại học tại Bắc Kinh và Thiên Tân, đã tạo nên một không gian giao lưu, vui tươi, đoàn kết, đồng thời khẳng định tinh thần rèn luyện sức khỏe của thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày hội thể thao năm nay diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt, đầy màu sắc, với nhiều nội dung thi đấu phong phú như bóng đá, kéo co. Ban tổ chức đã đặc biệt chú trọng đến tính tương tác, gắn kết giữa các lưu học sinh, tạo cơ hội để các em không chỉ rèn luyện thể lực mà còn thắt chặt tình đoàn kết, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt tại Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Đỗ Văn Thành, Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, nhấn mạnh: “Trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn – Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Ngày hội thể thao gắn kết cộng đồng năm 2026. Ngày hội không chỉ là phát động phong trào rèn luyện thể thao trong Hội Lưu học sinh, mà còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu, tăng tính đoàn kết và lan tỏa tinh thần trẻ trung, trách nhiệm, hướng về Tổ quốc”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng, hoạt động này sẽ trở thành một nét văn hóa thường niên, nơi mỗi lưu học sinh không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn gắn kết cộng đồng, cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, năng động và tích cực”.

Không chỉ là dịp rèn luyện thể chất, ngày hội còn là cơ hội để các lưu học sinh gửi lời tri ân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh – người luôn đề cao việc rèn luyện sức khỏe trong đời sống hàng ngày. Nhấn mạnh ý nghĩa này, ông Nguyễn Duy Phóng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, chia sẻ: “Trong không khí chào mừng 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay, Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã tổ chức giải thể thao với sự tham gia của Hội Lưu học sinh và Đoàn Thanh niên. Đây là sự kiện quan trọng đối với cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh nói riêng và toàn Trung Quốc nói chung. Đảng ủy và lãnh đạo Đại sứ quán cũng đến chúc mừng và động viên các em thi đấu tích cực, đoàn kết để vừa có sức khỏe tốt, vừa đảm bảo tinh thần học tập, sinh hoạt cộng đồng hiệu quả”. Ông Nguyễn Duy Phóng nhấn mạnh đây cũng là dịp củng cố mối quan hệ thân thiết giữa các thế hệ du học sinh, tạo ra một môi trường hỗ trợ lẫn nhau, góp phần hình thành tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng cao.

Tại ngày hội, không khí thi đấu và cổ vũ sôi nổi khắp sân vận động, với những tràng pháo tay không ngớt, những nụ cười rạng rỡ. Bạn Nguyễn Thị Kim Hoà, nghiên cứu sinh Tiến sĩ Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, bày tỏ: “Đây là hoạt động thể dục thể thao truyền thống của Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, được tổ chức định kỳ hàng năm, và đây là năm thứ 3 tôi được tham gia. Ngày hội thể thao lần này không chỉ là sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng dành cho du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh và Thiên Tân, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc: đó là dịp hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta đều biết, Bác Hồ là tấm gương sáng về rèn luyện sức khỏe và thể dục thể thao. Ngày hội thể thao này chính là cách để thế hệ trẻ Việt Nam tại Bắc Kinh tiếp nối lời dạy của Bác, sống có ích, sống khỏe để xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Ngày hội thể thao gắn kết cộng đồng năm 2026 là minh chứng sinh động cho sự đoàn kết, sáng tạo và nhiệt huyết của lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh. Hoạt động này không chỉ là dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ mà còn góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt giữa các thế hệ sinh viên, tạo nên cộng đồng người Việt tại Trung Quốc năng động, thân thiện và gắn bó./.