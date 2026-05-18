136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lan tỏa giá trị tư tưởng trường tồn của Người tới bạn bè quốc tế tại Hàn Quốc

Đại sứ Vũ Hồ chụp ảnh lưu niệm với các học giả, nghệ sĩ, đối tác và bạn bè Hàn Quốc yêu mến Việt Nam trước tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán. Ảnh: Trường Giang – P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Theo Phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đông đảo lưu học sinh, thanh niên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại sở tại, cùng nhiều học giả, nghệ sĩ, đối tác và bạn bè Hàn Quốc yêu mến Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc mà còn là nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình và tiến bộ xã hội, là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần nhân văn sâu sắc và ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trường Giang – P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Đại sứ cũng thông tin về việc tiếp tục triển khai Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài”, gắn với tuyên truyền đối ngoại về mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, năng động và phát triển tới bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, Đại sứ Vũ Hồ cho rằng việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hàn Quốc không chỉ có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam xa quê hương mà còn là dịp để tăng cường hiểu biết, đồng cảm và gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc trên nền tảng những giá trị chung về hòa bình, hợp tác và phát triển. Những giá trị về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tinh thần nhân văn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn theo đuổi sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn bó với nhau hơn nữa trong tương lai. Đại sứ cũng khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã xem phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phụ đề tiếng Hàn Quốc. Bộ phim tái hiện hành trình hoạt động cách mạng đầy gian khó nhưng hết sức vẻ vang của Người, qua đó giúp bạn bè Hàn Quốc và thế hệ trẻ Việt Nam tại sở tại hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức và tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau phần trình chiếu phim tư liệu, lãnh đạo Đại sứ quán, đại diện các tổ chức và cộng đồng người Việt đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Bàn thờ Bác Hồ và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không khí trang nghiêm, xúc động. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là triển lãm tranh, ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tái hiện sinh động những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, đồng thời giới thiệu tới khách tham dự những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng về đạo đức, phong cách sống và tư tưởng nhân văn của Bác Hồ. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo bạn bè Hàn Quốc, nhiều đại biểu bày tỏ xúc động và ấn tượng trước hình ảnh một vị lãnh tụ giản dị, gần gũi nhưng mang tầm vóc lớn lao của thời đại.

Đại sứ Vũ Hồ cùng đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện cộng đồng, các hội đoàn người Việt Nam tại Hàn Quốc cùng quan khách sở tại dâng hương tại Phòng thờ Bác Hồ trong toà nhà Đại sứ quán. Ảnh: Trường Giang – P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Văn hóa và Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc (KOVECA), bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho rằng những tư tưởng về hòa bình, độc lập dân tộc, tinh thần nhân văn và khát vọng phát triển của Người không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn mang giá trị phổ quát đối với cộng đồng quốc tế. Chủ tịch KOVECA nhấn mạnh, thông qua các hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, ngày càng có nhiều người dân Hàn Quốc hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, từ đó góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Cũng tại buổi lễ, Giáo sư Park Yeon Kwan, Trưởng khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, chia sẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập, hòa bình và lòng nhân ái. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị, gần gũi nhưng đầy trí tuệ và bản lĩnh đã tạo nên sự quan tâm đặc biệt đối với nhiều thế hệ sinh viên, học giả Hàn Quốc nghiên cứu về Việt Nam. Trích dẫn lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Giáo sư Park Yeon Kwan nhấn mạnh tư tưởng lấy giáo dục làm gốc của Người, đồng thời khẳng định nhờ những hạt giống nhân tài mà Bác đã gieo trồng từ trong khói lửa chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một đối tác chiến lược toàn diện quan trọng của Hàn Quốc.

Giáo sư Park Yeon Kwan - Trưởng khoa tiếng Việt của Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc phát biểu. Ảnh: Trường Giang – P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Giáo sư Park Yeon Kwan đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc kiên trì thúc đẩy các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa và triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giúp sinh viên và công chúng Hàn Quốc có thêm góc nhìn sâu sắc về lịch sử, văn hóa và con đường phát triển của Việt Nam. Giáo sư Park Yeon Kwan kêu gọi thế hệ trẻ hai nước hãy cùng nhau tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị Hàn-Việt ngày càng sâu sắc và bền chặt hơn nữa, đúng như khát vọng về một thế giới hòa bình và hợp tác mà Bắc Hồ luôn ấp ủ.

Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ, đại diện khách mời Hàn Quốc và đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cũng phát biểu bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và nỗ lực học tập, rèn luyện, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đại sứ Vũ Hồ cùng các quan khách Hàn Quốc tham quan trưng bày tranh, ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trường Giang – P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức vinh danh các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời khai mạc triển lãm tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa những giá trị tư tưởng và nhân văn cao đẹp của Người tới cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Hàn Quốc./.