136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hành trình về nguồn trên đất Đức

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và đầy tự hào, đoàn đại biểu gồm tập thể cán bộ, đảng viên thuộc ĐSQ và các cơ quan bên cạnh ĐSQ đã kính cẩn dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Moritzburg, nơi từ lâu đã trở thành một "địa chỉ đỏ" thiêng liêng, lưu giữ ký ức thanh xuân của một thế hệ và là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế cao đẹp.

Cách đây 69 năm, vào năm 1957, trong chuyến thăm lịch sử tới CHDC Đức, Bác Hồ đã tới thăm và động viên 350 học sinh Việt Nam (thường gọi là "Học sinh Moritzburg") đang học tập tại đây.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, Tham tán Công sứ Đặng Hoàng Linh gặp gỡ đại diện chính quyền thị trấn Moritzburg. Ảnh: TTXVN phát

“Một đời dấn thân, muôn đời ghi nhớ” – lời căn dặn của Người năm xưa về tinh thần vượt khó, nỗ lực học tập để trở về kiến thiết đất nước sau chiến tranh vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại, là kim chỉ nam cho các thế hệ lưu học sinh và cộng đồng người Việt nơi xứ người.

Điểm nhấn sâu sắc của hành trình là sự xuất hiện của một nhân chứng lịch sử đặc biệt - ông Lê Đức Dương, cựu học sinh trường Käthe-Kollwitz-Heim (trường Moritzburg năm xưa), người từng có vinh dự được đón Bác Hồ vào mùa hè năm 1957.

Nghẹn ngào chia sẻ tại hành trình về nguồn, ông Lê Đức Dương đã tái hiện những ký ức vô giá về hình ảnh vị Cha già dân tộc giản dị, ấm áp, ân cần hỏi han từng bữa ăn, giấc ngủ của các học sinh xa xứ. Những câu chuyện chân thực, sống động ấy đã chạm đến trái tim tất cả đại biểu, khiến không gian buổi sinh hoạt lắng đọng và đầy xúc động.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành, khẳng định sự kiện là hoạt động chính trị – văn hóa có ý nghĩa thiết thực, nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ đang sống và làm việc tại nước ngoài.

Đoàn đại biểu Đảng uỷ, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức dâng hoa tại Khu tưởng niệm Bác Hồ ở thị trấn Moritzburg. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ cho biết, từ mái trường Moritzburg này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành trí thức, chuyên gia đầu ngành, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước, cũng như trong thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Cán bộ ngoại giao và cộng đồng Việt Nam tại Đức cần tiếp tục phát huy tinh thần đó, nỗ lực làm cầu nối vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược.

Cũng trong chuyến đi, đoàn công tác của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã có buổi làm việc ý nghĩa với đại diện chính quyền thị trấn Moritzburg.

Tại buổi gặp, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới chính quyền và nhân dân địa phương đã luôn trân trọng, gìn giữ Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt nhiều thập kỷ qua. Nhằm làm phong phú thêm kho tàng di sản ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ đã đề xuất chính quyền Moritzburg phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, sưu tầm và lưu giữ các kỷ vật, tư liệu quý liên quan đến chuyến thăm năm 1957, để chuyển giao về Việt Nam phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

"Hành trình về nguồn" khép lại bằng cảm xúc sâu sắc về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và cốt cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa lòng nước Đức, tinh thần Hồ Chí Minh không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho những người con xa xứ, mà còn là nhịp cầu hữu nghị xuyên thế kỷ, bền chặt và không ngừng được vun đắp bởi các thế hệ hôm nay và mai sau./.