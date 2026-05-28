136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Biểu tượng vượt thời gian giữa lòng Mexico

Quang cảnh lễ khánh thành công trình tu tạo và phục dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Ngoại giao Mexico, chính quyền thành phố Mexico City, các tổ chức chính trị như đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền, đảng Lao động Mexico (PT), Đảng Cộng sản Mexico, Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mexico – Việt Nam, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Mexico, Viện Hữu nghị Hợp tác Mexico – Việt Nam, Trường Tiểu học Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng đơn vị thi công công trình.



Trong không gian trang trọng và xúc động giữa lòng thủ đô Mexico City, nơi những hàng cây xanh rợp bóng ôm lấy khuôn viên Công viên Tự do cho các dân tộc, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên gần gũi và thanh cao, như biểu tượng sống động của khát vọng hòa bình, độc lập và tình đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Pablo Yanez, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi thuộc chính quyền thành phố Mexico, nhấn mạnh việc tu tạo và phục dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là hoạt động bảo tồn một công trình nghệ thuật có giá trị lịch sử, mà còn thể hiện sự trân trọng sâu sắc của nhân dân Mexico đối với một lãnh tụ kiệt xuất đã hiến dâng trọn đời mình cho tự do, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.



Bộ trưởng Bộ Phúc lợi khẳng định: “Đối với nhiều thế hệ người dân Mexico, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam anh hùng, mà còn là biểu tượng toàn cầu của lòng quả cảm, ý chí tự cường và khát vọng công lý. Việc bức tượng của Người hiện diện trang trọng tại công viên mang tên Tự do cho các dân tộc là điều hoàn toàn tự nhiên, bởi cuộc đời và tư tưởng của Người chính là hiện thân của tự do, nhân phẩm và tình đoàn kết quốc tế”.



Tiếp đó, ông Fernando González Saiffe, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mexico (SRE), đánh giá quan hệ Mexico – Việt Nam là một trong những hình mẫu hợp tác giàu chiều sâu và chân thành giữa khu vực Mỹ Latinh và Đông Nam Á.

Ông Fernando González Saiffe, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) phát biểu. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Ông Fernando González Saiffe nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn và chia rẽ, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình, đối thoại và quyền bình đẳng giữa các dân tộc vẫn mang giá trị thời đại sâu sắc. Nhân dân Mexico luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bức tượng này sẽ tiếp tục là nơi để các thế hệ trẻ Mexico tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, về một dân tộc yêu chuộng hòa bình nhưng không bao giờ khuất phục trước áp bức”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải khẳng định công trình tu tạo và phục dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động cho sự gắn bó và tình cảm đặc biệt mà Chính phủ Mexico, chính quyền thủ đô Mexico và nhân dân Mexico dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải phát biểu. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh: “Trải qua hơn nửa thế kỷ, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Mexico đã không ngừng được củng cố và vun đắp dựa trên sự tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ những giá trị chung về độc lập, hòa bình, tự do, phát triển và công lý. Sự kiện ngày hôm nay là một minh chứng hùng hồn cho tình hữu nghị bền chặt đó”.



Theo Đại sứ, bức tượng không chỉ là một công trình nghệ thuật, mà còn là nhịp cầu nối liền hai dân tộc, hai nền văn hóa tưởng chừng xa cách về địa lý nhưng lại vô cùng gần gũi và gắn kết với nhau bằng tinh thần và trái tim.



Đại sứ Nguyễn Văn Hải bày tỏ: “Hiện diện trong không gian Công viên Tự do cho các dân tộc, tượng đài Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng ta và các thế hệ mai sau về một mối quan hệ quốc tế trong sáng được xây dựng và vun đắp bằng sự tin cậy, chân thành và tình đoàn kết cao cả. Khi dạo bước trong công viên này, bất kỳ ai cũng có thể dừng chân bên tượng đài Hồ Chí Minh để cảm nhận sự bình yên, để suy ngẫm về những giá trị vĩnh hằng của tự do và tình thân ái”.



Đại sứ nhấn mạnh rằng trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, cùng tư tưởng của Người về quyền tự quyết và bình đẳng giữa các dân tộc, càng cho thấy ý nghĩa trường tồn và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Văn Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chính quyền thành phố Mexico, các cơ quan liên quan cùng những người bạn Mexico thân thiết đã dành nhiều tình cảm, sự ủng hộ quý báu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc tu bổ công trình được hoàn thành khang trang, đẹp mắt đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn tới nhà điêu khắc Pedro Ramírez Ponzanelli, người đã bằng tài năng và tình cảm chân thành dành cho Việt Nam, khắc họa thành công hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam một cách sống động và đầy cảm xúc, đồng thời nỗ lực hoàn thành công trình đúng dịp 19/5 để ra mắt công chúng trong sự kiện trọng thể lần này.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Nguyễn Ngọc Gia Bảo, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mexico, xúc động cho biết dù mới sang Mexico hơn một tháng nhưng em cảm nhận rõ tình cảm đặc biệt mà người dân Mexico dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam.

Gia Bảo chia sẻ: “Được tham dự buổi lễ hôm nay là một niềm tự hào rất lớn đối với em. Giữa một đất nước cách quê hương nửa vòng Trái đất, khi nhìn thấy tượng Bác Hồ hiện diện trang trọng và được bạn bè Mexico yêu quý, em cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Bức tượng sẽ luôn là điểm tựa tinh thần thiêng liêng đối với cộng đồng người Việt Nam và các lưu học sinh tại Mexico”.

Các đại biểu chụp ảnh chung bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tự do cho các dân tộc, thuộc Trung tâm Lịch sử thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Trong tiếng nhạc trầm hùng và những bó hoa tươi thắm đặt dưới chân tượng đài, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa lòng thủ đô Mexico City tiếp tục trở thành biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam – Mexico, của khát vọng hòa bình, tự do và tình đoàn kết giữa các dân tộc yêu chuộng công lý trên thế giới./.