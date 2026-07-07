12 đội bóng xuất sắc tham dự Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2026

Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 - Cúp FPT Play. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN Sau vòng loại đầy kịch tính (kết thúc ngày 5/7), 12 đội bóng xuất sắc đã chính thức giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết của Giải Bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 12-25/7, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).

Danh sách các đội tham gia gồm: U21 Thể Công Viettel, U21 Hà Nội, U21 PVF, U21 Công an Hà Nội, U21 Sông Lam Nghệ An, U21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, U21 SHB Đà Nẵng, U21 Thành phố Hồ Chí Minh, U21 Đồng Nai, U21 Tây Ninh, U21 An Giang và đội chủ nhà U21 PVF CAND.



Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú cho biết: Giải đấu là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thông qua giải đấu, các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản lĩnh và chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đánh giá cao sự đồng hành của FPT Play trong vai trò nhà tài trợ chính và đơn vị bảo trợ truyền thông, sản xuất, phát sóng giải đấu; đồng thời tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, lan tỏa hình ảnh giải đấu và tạo thêm động lực để các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển, đóng góp cho bóng đá nước nhà.



Trong chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bóng đá Việt Nam và tiếp tục nối dài mối quan hệ hợp tác thương quyền giai đoạn 2027-2032, tại sự kiện, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Truyền hình FPT Play đã ký kết thỏa thuận tài trợ. Theo đó, FPT Play chính thức đồng hành cùng giải đấu trong vai trò là nhà tài trợ chính kiêm đơn vị bảo trợ truyền thông, sản xuất và phát sóng độc quyền Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2026 - Cúp FPT Play.



Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Truyền hình FPT Play (FPT Play) ký kết Thỏa thuận tài trợ. Theo đó, FPT Play chính thức đồng hành cùng giải đấu trong vai trò kép: Nhà tài trợ chính kiêm đơn vị bảo trợ truyền thông, sản xuất và phát sóng độc quyền VCK Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 - Cúp FPT Play. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Với sự đồng hành này, giải đấu sẽ được FPT Play đảm bảo nguồn tài chính và phát sóng trực tiếp trên các hạ tầng: Mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội... Sự kiện kỳ vọng tạo ra đà bứt phá bùng nổ cho một trong những sân chơi quan trọng thuộc hệ thống thi đấu trẻ, góp phần then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam.



Theo kết quả bốc thăm, 12 đội được chia thành ba bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Ba đội xếp thứ nhất, 3 đội xếp nhì và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba nhóm sẽ giành quyền vào tứ kết, bán kết và chung kết.

Tổng giá trị các giải thưởng của vòng chung kết là 500 triệu đồng; trong đó, đội vô địch sẽ nhận thưởng 250 triệu đồng, đội xếp thứ nhì nhận thưởng 120 triệu đồng, hai đội đồng hạng ba mỗi đội nhận thưởng 60 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải đội đoạt giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng theo Ban tổ chức, ngay sau sân chơi U21, FPT Play tiếp tục mang đến cho khán giả những trận cầu đỉnh cao của ASEAN Hyundai Cup 2026 (diễn ra từ 24/7 đến 26/8), nơi các cầu thủ đại diện Việt Nam thể hiện bản lĩnh ở đấu trường quốc tế. Việc đồng hành, sản xuất và trình chiếu cả hai giải đấu cho thấy FPT Play không chỉ gắn kết hành trình từ bóng đá trẻ đến bóng đá khu vực, còn góp phần nâng tầm trải nghiệm của người hâm mộ, khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa bóng đá Việt Nam đến gần hơn với khán giả trong nước./.