115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Những hậu duệ của tinh thần dấn thân, ham học hỏi vì đất nước

Bến Nhà Rồng (Sài Gòn) đầu thế kỷ XX. Từ nơi này, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville để thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Thạc sĩ Vũ Hải Trường hiện công tác tại Phòng Tuyển sinh của Đại học Hong Kong, cảm nhận thấy mình rất may mắn khi được học và làm việc ở Hong Kong, mảnh đất mà chính Bác đã từng chọn làm nơi tổ chức và tính toán mưu lược. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay ở Hong Kong, khi nghĩ đến Bác Hồ đã ngồi trong căn phòng chật hẹp xóm thợ nghèo, cặm cụi viết những văn kiện làm thay đổi vận mệnh một dân tộc hơn một thế kỷ trước, anh Hải Trường thấy tự hào nhưng cũng thấy mình nhỏ bé trước sự vĩ đại ấy. Dưới sự chủ trì của Bác, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản đã khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng không phải trong hội trường rực đèn, mà trong những căn phòng nhỏ hẹp xóm thợ thuyền ở Cửu Long Thành Trại, giữa tiếng người đi lễ đền Hầu Vương nhộn nhịp ngày Tết để che mắt mật thám.

Trên những con phố ở đảo Cửu Long, khu Cửu Long Thành Trại, vết tích của những thành trại cũ nay đã chẳng còn. Nhưng với Thạc sĩ Vũ Hải Trường, điều đó không có nghĩa lịch sử đã bị chôn vùi vào quên lãng, đó chỉ là những khoảng trống mà cứ nếu có người còn nhắc và còn nhớ, thì vẫn luôn ở đấy, hiển hiện cả vào hiện tại. Anh cảm nhận có lẽ Bác chọn nơi này vì nó quá bình thường với những người bình thường. Cái sự bình thường ấy là một lớp vỏ che giấu hoàn hảo cho một cuộc cách mạng đang ươm mầm. Anh cũng thấy thú vị khi “cái nôi” cho vận mệnh Việt Nam nay đã là thành phố có hàng triệu người, nhân tài từ khắp nơi đổ về hội tụ.

Từ góc nhìn của người trí thức trẻ, anh Vũ Hải Trường cho rằng để vẽ tiếp bản đồ mà Bác để lại, người trẻ Việt Nam không thể chỉ ngồi ngưỡng mộ người đi trước, phải học cái dũng của Bác, tức là dám đặt câu hỏi lớn, dám đi vào chỗ khó, dám chịu va đập với thế giới mà không mất đi chính bản sắc và giá trị của mình. Thế giới hôm nay không thiếu cơ hội, nhưng cần có thêm nhiều người Việt đủ khí phách để tận dụng những cơ hội đó vì đất nước, không chỉ vì sự nghiệp hay những lợi ích của bản thân.

Làm công tác đưa nhân tài Việt Nam sang Hong Kong để học tập và nghiên cứu, Thạc sĩ Vũ Hải Trường cũng rất quan tâm về trách nhiệm của những người Việt đang học và làm việc tại Hong Kong hôm nay, để xứng đáng với mảnh đất đã từng che chở cho vận mệnh dân tộc, đồng thời biết cái cốt cách nguồn cội của mình để quay về đóng góp cho Tổ quốc.

Sáng 15/5/1975, hàng triệu nhân dân Sài Gòn – Gia Định đổ về quảng trường trước trụ sở Ủy ban quân quản thành phố để dự Lễ mừng chiến thắng lịch sử Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN

Thạc sĩ Vũ Hải Trường mong được tiếp tục sứ mệnh giao thoa kết nối này một cách bền vững, xây dựng những cầu nối thực chất giữa các trường đại học và trung học phổ thông ở Việt Nam và môi trường học thuật quốc tế. Anh hy vọng những người trẻ Việt Nam có thể đến Hong Kong không chỉ như khách học, mà như những người hiểu rõ mình đang đứng trên mảnh đất đã từng chứng kiến những sự kiện lịch sử nào và vì thế sống xứng đáng hơn.

Trong hơn 2 năm sống ở Hong Kong, điều anh Vũ Hải Trường trân trọng nhất không phải là kiến thức trong sách vở mà là góc nhìn. Đó là nhận thức được Việt Nam nhỏ bé trên bản đồ thế giới nhưng đầy tiềm năng, nhận ra rằng khoảng cách giữa Việt Nam và những quốc gia phát triển không phải là khoảng cách về trí tuệ mà là khoảng cách về cơ hội được thử, sai, và thành công.

Theo anh Vũ Hải Trường, vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Hong Kong của thế hệ trẻ hôm nay cần được hiểu theo ba chiều. Đó là làm chứng nhân trung thực cho Việt Nam. Hong Kong là nơi tụ hội của giới học thuật, báo chí và tài chính quốc tế quan tâm đến châu Á. Các bạn trẻ đang ở trong một môi trường mà tiếng nói của mình có thể góp phần định hình cách thế giới nhìn Việt Nam. Do đó, các bạn nên tiếp thu và học hỏi có chọn lọc. Biết chọn lọc mà không mất gốc chính là cách mà Bác năm xưa đã thực hành suốt mấy chục năm đi khắp thế giới.

Cuối cùng là xây dựng cộng đồng người Việt tại Hong Kong có tiếng nói. Hiện nay, cộng đồng du học sinh Việt Nam tại các trường lớn của Hong Kong như Đại học Hong Kong (HKU), Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST), Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK), Đại học thành phố Hong Kong (CityU)... là những cá nhân giỏi nhưng chưa thành hình một cộng đồng giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau. Theo Thạc sĩ Vũ Hải Trường, những người Việt trẻ đang theo học tại Hong Kong là hậu duệ của sự dũng cảm, dấn thân và là hiện thân của sự ham học hỏi, yêu quý kiến thức, với những ước mơ lớn lao để xây dựng Việt Nam tươi đẹp hơn sau khi chinh phục đỉnh núi học thuật bậc nhất châu Á này./.