101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Khẳng định bản lĩnh tiên phong trong kỷ nguyên mới

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN Theo Ban Tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng thành phố Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động quy mô quốc gia. Các hoạt động gồm: Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX-2025 và Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng” năm 2026.

Đây là sự kiện chính trị - nghề nghiệp quan trọng của những người làm báo cả nước, được tổ chức trong bối cảnh báo chí đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2030. Lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng - trung tâm kinh tế biển năng động, hiện đại, chuỗi hoạt động không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo cả nước. Hội Báo toàn quốc có tổng số 87 gian trưng bày, được phân chia thành khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu thành phố Hải Phòng, khu các cấp Hội Nhà báo và khu trưng bày ngoài trời. Không gian trưng bày được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai, giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển; phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh không gian trung tâm, Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn tổ chức trưng bày chuyên đề ngoài trời “Báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam” dài gần 150 m, sử dụng khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu, bài báo, bìa báo và tranh cổ động được tuyển chọn công phu. Đại biểu tham dự họp báo. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí nước nhà, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng.

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải. Các tác phẩm được vinh danh phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu chặng đường 20 năm Giải Báo chí Quốc gia, nên lễ trao giải không chỉ là dịp tôn vinh mà còn là dịp nhìn lại hành trình 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Tiếp nối thành công của Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025, năm nay Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tổ chức Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, diễn ra từ ngày 19 đến 20/6, với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, diễn giả và chuyên gia truyền thông uy tín. Chương trình gồm nhiều phiên, các phiên thảo luận gồm các chủ đề: Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Báo chí - doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai; Đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc mới, phát triển kinh tế báo chí; Bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI: Bảo vệ giá trị của nghề báo; Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số; Sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí - góc nhìn người trong cuộc; AI - ứng dụng thế nào, áp dụng cái gì và kiểm soát ra sao tại các cơ quan báo chí Việt Nam; Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để hỗ trợ địa phương phát triển; “Tự chủ chiến lược” của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số.



Điểm nổi bật năm nay là sự đồng hành, tham gia phụ trách một số phiên thảo luận của các cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng. Nét đổi mới này hứa hẹn mang đến sự phong phú cho chương trình cùng nhiều câu chuyện, góc nhìn đa dạng về nghiệp vụ và nghề báo trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng” năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa, tinh thần đặc sắc mà còn là cơ hội quý báu để người làm báo trên cả nước giao lưu, thể hiện tài năng nghệ thuật, tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình đồng nghiệp. Điểm đặc sắc của mùa giải năm nay là trong đêm chung kết sẽ có sự tham gia giao lưu, tranh tài của các nhà báo đến từ Hội Nhà báo các nước Lào, Thái Lan và Campuchia. Điều đó không chỉ làm phong phú thêm sắc màu âm nhạc của chương trình mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị bền chặt, sự hợp tác toàn diện và gắn kết bền vững giữa báo chí Việt Nam với báo chí các nước trong khu vực.



Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng” là hoạt động được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trong nhiều năm qua. Năm 2026, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí trong nước cùng Hội Nhà báo Lào, Thái Lan và Campuchia, với tổng số 44 tiết mục dự thi. Ban Giám khảo đã chấm vòng sơ loại, lựa chọn 25 tiết mục vào vòng trực tuyến; sau đó tiếp tục chấm vòng trực tuyến và chọn ra 19 tiết mục vào vòng chung kết.



Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng, khai mạc từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30 ngày 19/6/2026, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; bế mạc từ 14 giờ đến 15 giờ 30 ngày 21/6/2026.



Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX diễn ra vào 20 giờ ngày 21/6/2026 tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng” năm 2026 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.



Thông tin về các hoạt động của Hội Báo toàn quốc 2026 và Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 được cập nhật thường xuyên trên các phương tiện truyền thông của các cơ quan báo chí, trên Cổng Thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam (hoinhabao.vn), Báo Nhà báo và Công luận (congluan.vn) và website diendanbaochi.net./.