“100 Flavors” tại TP.HCM và Huế: Khi ẩm thực Michelin kể câu chuyện Việt Nam

Toàn cảnh buổi họp báo giới thiệu Tuần lễ Ẩm thực “100 Flavors – Michelin Starred Chef”, quy tụ đông đảo giới chuyên môn, truyền thông và các đầu bếp hàng đầu thế giới.

Chef Bruno Menard – đầu bếp 3 sao Michelin đến từ Pháp – chia sẻ tại họp báo về sứ mệnh lan tỏa tinh hoa ẩm thực và lý do Việt Nam trở thành điểm dừng chân đầy cảm hứng của các nghệ sĩ bếp quốc tế.

Chúng tôi đặt ra bài toán thú vị về sự giao thoa văn hóa, nơi kỹ thuật nấu nướng phương Tây hòa quyện cùng nguồn nguyên liệu nhiệt đới phong phú, ông Giorgio Diana chia sẻ.

Phát biểu tại họp báo, ông Giorgio Diana - Founder & CEO Dinner Incredible khẳng định sự kiện năm nay mở ra một chương mới cho ẩm thực cao cấp tại Việt Nam. Không gian ẩm thực, âm nhạc và cảm xúc sẽ hòa quyện để tạo nên một “bản giao hưởng vị giác” độc bản - nơi mà tinh hoa quốc tế gặp gỡ bản sắc Việt trong cùng một trải nghiệm.

Đứng sau sự hội tụ hiếm có này là dự án Dinner Incredible của Chef Giorgio Diana, cùng sự trở về đầy tâm huyết của Iron Chef Michael Bao Huynh. Chính họ đã kết nối những tên tuổi lừng danh như Bruno Menard (3 sao Michelin), “Demon Chef” Alvin Leung, Thomas Bühner… mang đến cho khán giả Việt những trải nghiệm chỉ xuất hiện ở các thủ phủ ẩm thực thế giới.

Hai đêm tiệc sẽ mang hai sắc thái đối lập nhưng bổ khuyết hoàn hảo cho nhau.

Ngày 26/11, “The Ho Chi Minh City Symphony” tại La Vela Saigon tôn vinh sự sang trọng và nhịp sống hiện đại giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước.

Ngày 28/11, hành trình trở về miền di sản tại Hue Times Square mở ra thế giới hoài cổ đầy mê hoặc qua chủ đề “The Imperial Symphony - Dạ yến Hoàng cung”. Tại đây, ẩm thực Michelin hòa quyện cùng Nhã nhạc cung đình, tạo nên trải nghiệm đa tầng, kể lại lịch sử Việt Nam bằng ngôn ngữ của hương vị và âm thanh - thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch.

Bà Kim Thanh Thảo, Giám đốc chương trình, trình bày ý nghĩa và tầm nhìn của Tuần lễ Ẩm thực “100 Flavors – Michelin-Starred Chef”, nhấn mạnh vai trò của ẩm thực trong kết nối văn hóa Việt Nam với thế giới.

Họp báo công bố sự kiện "100 Flavors - Michelin Starred Chef" chính thức diễn ra với sự hiện diện đầy đủ của 13 siêu đầu bếp Michelin lừng danh thế giới.

Ban tổ chức trao hoa tri ân các đầu bếp Michelin, đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình hợp tác, sáng tạo và tôn vinh giá trị ẩm thực Việt Nam trong khuôn khổ tuần lễ 100 Flavors.

Đại diện ban tổ chức, bà Kim Thanh Thảo - Giám đốc chương trình, cho biết Tuần lễ Ẩm thực “100 Flavors - Michelin-Starred Chef” là sự hợp tác chiến lược giữa 100 Flavors và Dinner Incredible Vietnam 2025. Mục tiêu dài hạn là đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của dòng ẩm thực haute cuisine - nơi những trải nghiệm sang trọng bậc nhất châu Á được định hình.

Thông qua chuỗi hoạt động đặc sắc và đầy ý nghĩa, “100 Flavors” đánh dấu khởi đầu cho một kỷ nguyên mới: ẩm thực trở thành đại sứ văn hóa, kết nối Việt Nam với thế giới, đưa hình ảnh đất nước vươn xa hơn trên bản đồ du lịch và nghệ thuật ẩm thực toàn cầu./.