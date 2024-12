10 SỰ KIỆN THẾ GIỚI NỔI BẬT NĂM 2024 DO TTXVN BÌNH CHỌN

Ngày 19/4/2024, bang Odisha ở miền Đông Ấn Độ đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do say nắng và 71 trường hợp mắc bệnh liên quan đến nắng nóng. Thị trấn Boudh ở Odisha có nhiệt độ cao nhất bang, 44,3 độ C, tiếp theo là Baripada với 44,2 độ C. Ảnh: Người dân quấn khăn che kín đầu và mặt để tránh nắng khi di chuyển ngoài đường tại Kanpur, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN