10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2022 do TTXVN bình chọn

1/ Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine:

Ngày 24/2, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Xung đột nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu dừng lại, đẩy quan hệ Nga - phương Tây vào vòng xoáy đối đầu mới. Cuộc xung đột cùng các biện pháp trừng phạt - đáp trả giữa Nga và phương Tây tác động nặng nề tới an ninh, chính trị toàn cầu; đẩy giá khí đốt có thời điểm đạt mức cao kỷ lục trong 14 năm; nhiều quốc gia phải đối mặt với thiếu hụt lương thực và giá cả hàng hóa tăng mạnh kể từ tháng 3 đến tháng cuối của năm.



Một ngôi nhà bị cháy do trúng đạn pháo trong xung đột Nga-Ukraine ở Severodonetsk, vùng Donbass, ngày 6/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

2/ Nhiều ngân hàng trung ương tăng mạnh lãi suất:

Ngày 16/3, lần đầu tiên trong hơn 3 năm, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Trong năm 2022, Fed đã bảy lần tăng lãi suất, đưa lãi suất cơ bản lên 4,25-4,5%. Ngày 21/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng tăng lãi suất lần đầu tiên trong 11 năm và sau đó tăng thêm 3 lần nữa trong năm. Việc Fed, ECB và nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát và giữ thị trường tài chính ổn định đã làm cho một số nền kinh tế rơi vào nguy cơ suy thoái.

Chứng khoán Mỹ liên tục biến động trước các quyết định tăng lãi suất của FED, lạm phát tăng cao và cảnh báo về nguy cơ suy thoái ngày càng tăng từ lãnh đạo các ngân hàng lớn. Ảnh: THX/TTXVN

3/ Thế giới ứng phó với dịch COVID-19 và bệnh đậu mùa khỉ:

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch COVID-19 chưa thể chấm dứt do biến thể phụ Omicron của virus Corona tiếp tục làm dịch bệnh lây lan mạnh ở nhiều quốc gia. Cùng đó, ngày 23/7, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh “đậu mùa khỉ”. Dịch bệnh tiếp tục gây lo ngại cho nhiều quốc gia, hoạt động bình thường vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn trên phạm vi toàn cầu.