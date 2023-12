10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2023 DO TTXVN BÌNH CHỌN

Quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới; các thành phố Hội An và Đà Lạt được công nhận là "Thành phố sáng tạo" trong lĩnh vực thủ công - nghệ thuật dân gian và âm nhạc; Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được UNESCO vinh danh và kỷ niệm nhân 300 năm Ngày sinh của ông. Bên cạnh đó, Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” tại Giải thưởng Du lịch Thế giới. Ngành Du lịch dự kiến đón hơn 12,5 triệu lượt khách quốc tế, vượt kế hoạch khoảng 5 triệu lượt khách.

7. Kiểm soát kịp thời vụ tấn công khủng bố tại Đắk Lắk:

Vụ tấn công khủng bố chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk rạng sáng 11/6 đã được kiểm soát trong vòng 24 giờ, mang lại bình yên cho nhân dân. Các cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 91 đối tượng, truy nã đặc biệt 6 đối tượng. Công luận đã lên án mạnh mẽ sự manh động, liều lĩnh, man rợ của các đối tượng khủng bố.

8. Thảm họa cháy “chung cư mini” tại Hà Nội:



Vụ cháy “chung cư mini” xảy ra đêm 12/9 tại phố Khương Hạ, Hà Nội đã làm 56 người chết, 37 người bị thương. Thảm họa này rung lên hồi chuông báo động về tình trạng buông lỏng quản lý xây dựng ở các khu đô thị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành chức năng đã tổng rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng, triển khai các giải pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ…, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

9. Thể thao Việt Nam lần đầu tiên đứng đầu kỳ SEA Games tổ chức ở nước ngoài:



Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 diễn ra ở Campuchia, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 136 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc và 114 Huy chương Đồng, xuất sắc giành vị trí số 1 chung cuộc. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương ở một kỳ SEA Games tổ chức ở nước ngoài, sau 2 lần nhất toàn đoàn trên sân nhà vào các năm 2003 và 2022.

10. Hiện thực hóa quy định “Đã uống rượu, bia - không lái xe”:

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lạng Sơn xử lý hơn 6.900 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Trong 9 tháng đầu năm, số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia giảm 25,8%, (xuống 222), số người chết giảm 50% (xuống 99) và số người bị thương giảm 22,6% (xuống 168) so với cùng kỳ năm trước. Đến hết tháng 11, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử phạt 670.623 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, tăng 148% so với cùng kỳ năm 2022. Việc xử lý nghiêm vi phạm đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc đảm bảo an toàn giao thông, hình thành văn hóa “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, được dư luận đồng tình ủng hộ./.