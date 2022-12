10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2022 DO TTXVN BÌNH CHỌN

1.Tăng trưởng GDP vượt kế hoạch trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm: Tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam dự kiến đạt 7,5-8%, cao hơn so với kế hoạch đề ra là 6-6,5%; lạm phát được kiểm soát ở mức 3,1-3,3%; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện khoảng 21 tỷ USD, tăng hơn 8% so với năm 2021. Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 750 tỷ USD, tăng 12,18%. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm động lực tăng trưởng, lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao. Bốc xếp container hàng hóa tại Cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Hồng Đạt – TTXVN

2.Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai Đảng, hai nước. Chuyến thăm từ ngày 30/10-1/11 tiếp thêm động lực, củng cố tình láng giềng hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Mười ba văn bản hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế chiếm phần lớn, đã được ký kết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên bục nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

3.Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh/thành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Toàn bộ 63 Ban Thường vụ tỉnh ủy/thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các địa phương. Với sự vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ của các Ban Chỉ đạo ở trung ương và địa phương, nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực có sự móc ngoặc, thông đồng từ trung ương đến địa phương, giữa một số lãnh đạo các cấp với doanh nghiệp, và đặc biệt các đại án có sự tham gia của các doanh nghiệp ngoài nhà nước như Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, An Đông…, đã được đưa ra ánh sáng.

Sáng 18/11/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



4.Ban hành 6 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng: Lần đầu tiên, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 của 6 vùng kinh tế nhằm phát huy lợi thế của mỗi vùng, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên kết vùng. Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội cũng đã quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm, tạo đột phá về hạ tầng, kết nối không gian giữa các vùng trong cả nước.

Xẻ núi mở đường thi công tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, chiều dài gần 101 km, khởi công cuối tháng 9/2020, tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

5.Việt Nam mở cửa biên giới, tổ chức thành công SEA Games 31: Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã diễn ra từ ngày 5-23/5, ngay sau khi Việt Nam quyết định mở lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3. Với thành công của SEA Games 31, Việt Nam được đánh giá cao về công tác tổ chức, thành tích chuyên môn cũng như công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam sau hơn hai năm chiến đấu chống đại dịch COVID-19.

Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại Đại hội thể thao Đông Nam Á trên sân nhà với thành công vượt ngoài mong đợi khi giành ngôi vị số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31. Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 205 huy chương Vàng, 125 huy chương Bạc và 116 huy chương Đồng. Thành tích ấn tượng này đã giúp đoàn thể thao Việt Nam chính thức vượt qua kỷ lục 194 huy chương Vàng mà đoàn Indonesia từng thiết lập nên tại SEA Games Jakarta 1997. Ảnh: VĐV Quàng Văn Cường (dân tộc Thái, giữa), giành HCV môn Xe đạp, nội dung Đường trường tính giờ nam nữ. Ảnh: TTXVN

6.Biến động lớn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp – kênh dẫn vốn trung và dài hạn bị ảnh hưởng tiêu cực khi một số vụ án liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp bị khởi tố. Nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do lo ngại doanh nghiệp không trả được nợ. Để chấn chỉnh hoạt động của thị trường này, ngày 16/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp; yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục rà soát sửa đổi Nghị định 65, bảo đảm công khai, minh bạch, quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và an toàn, an ninh thị trường tài chính tiền tệ.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN



7.Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tăng trưởng kinh tế số: Theo Google, Temasek và Bain & Company, tổng giá trị hàng hóa kinh tế số Việt Nam năm 2022 ước đạt 23 tỷ USD, tăng khoảng 28% so với năm 2021, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng. Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu của ngành kinh tế số năm 2022 ước đạt 148 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2021.

GoStream cung cấp sản phẩm với nhiều tính năng ưu việt nhằm phục vụ các hình thức: thương mại điện tử, đào tạo, hội họp, giải trí trực tuyến... hiện đã có đối tác tại Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Pakistan, Arap Saudi, đồng thời đang tập trung phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh phát triển ra thế giới, đặc biệt là châu Âu và châu Mỹ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN



8.Tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ở nhiều địa phương: Trong tháng 10 và 11, người dân ở nhiều địa phương phải xếp hàng dài để chờ mua xăng hoặc chỉ được mua xăng theo định mức. Tình trạng này là hệ quả của những diễn biến phức tạp trên thị trường dầu mỏ thế giới và cũng bộc lộ những bất cập trong công tác quản lý kinh doanh xăng dầu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước đã gấp rút đưa ra giải pháp tháo gỡ tình trạng này.

Người dân ùn ứ chờ mua xăng tại cửa hàng xăng Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội, ngày 11/11/2022. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

9.Ngập lụt bất thường ở miền Trung: Ngày 14 và 15/10, Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung bị ngập sâu do hoàn lưu sau bão kết hợp mưa lớn với lượng mưa lên đến gần 700 mm trong 24 giờ. Triều cường diễn ra cùng thời điểm càng làm chậm quá trình thoát lũ. Đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trận lụt lịch sử này cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, đòi hỏi biện pháp ứng phó mang tầm chiến lược. Lũ cuốn về bất ngờ khiến nhiều trường học và nhiều nhà ở của giáo viên trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị thiệt hại và hư hỏng. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN