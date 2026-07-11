10 ngày giữa tâm chấn Venezuela và điều đọng lại sau sứ mệnh nhân đạo

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Công an đón Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ngay khi cùng đồng đội trở về nước sau một chặng bay dài, tại sân bay quốc tế Nội Bài, những quân nhân trong đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã có những chia sẻ về hành trình thực hiện sứ mệnh nhân đạo ở đất nước Venezuela.



*Liên tục có mặt tại hiện trường



Là người ba lần trực tiếp chỉ huy lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn công tác cho rằng, điều giúp đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela trước hết đến từ tinh thần trách nhiệm và tình cảm dành cho nhân dân nước bạn.

Đoàn cứu hộ Việt Nam đang thực hiện công tác cứu nạn tại bang La Guaira. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

"Chúng ta sang giúp Venezuela ứng phó với thảm họa động đất vừa là trách nhiệm quốc tế, nhưng đồng thời cũng chính là tình cảm của đất nước và nhân dân Việt Nam", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.



Trước Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ từng dẫn đoàn tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025). Điều kiện tại mỗi nước là khác nhau, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có thời tiết lạnh thì tại Myanmar và Venezuela lại nắng nóng. Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela đánh giá, đây là chuyến công tác khó khăn nhất trong ba lần ông trực tiếp chỉ huy lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo ở nước ngoài.



Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát đã bị phân hủy nhanh. Ban đầu, các thành viên đoàn Việt Nam đeo 3 khẩu trang kèm xoa thêm dầu gió tiến vào trong các công trình đổ sập khoảng 10 - 15 phút rồi thay phiên nhau. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ còn thường trực nguy cơ mất an toàn từ những rung chấn có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại các công trình cao tầng bị đổ sập. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, trong suốt 10 ngày làm việc, 100% quân số của đoàn được chia thành từ 6 đến 8 mũi, liên tục có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.



"Tôi nói với anh em trong đoàn rằng, làm vì nhân dân của bạn cũng như làm vì nhân dân của mình, vì người thân của mình thì chúng ta sẵn sàng. Chính tình cảm của người dân địa phương đã tiếp thêm tinh thần trách nhiệm để anh em tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói.

"Chúng ta sang giúp Venezuela ứng phó với thảm họa động đất vừa là trách nhiệm quốc tế, nhưng đồng thời cũng chính là tình cảm của đất nước và nhân dân Việt Nam", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.Trước Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ từng dẫn đoàn tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025). Điều kiện tại mỗi nước là khác nhau, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có thời tiết lạnh thì tại Myanmar và Venezuela lại nắng nóng. Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela đánh giá, đây là chuyến công tác khó khăn nhất trong ba lần ông trực tiếp chỉ huy lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo ở nước ngoài.Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát đã bị phân hủy nhanh. Ban đầu, các thành viên đoàn Việt Nam đeo 3 khẩu trang kèm xoa thêm dầu gió tiến vào trong các công trình đổ sập khoảng 10 - 15 phút rồi thay phiên nhau. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ còn thường trực nguy cơ mất an toàn từ những rung chấn có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại các công trình cao tầng bị đổ sập. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, trong suốt 10 ngày làm việc, 100% quân số của đoàn được chia thành từ 6 đến 8 mũi, liên tục có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân."Tôi nói với anh em trong đoàn rằng, làm vì nhân dân của bạn cũng như làm vì nhân dân của mình, vì người thân của mình thì chúng ta sẵn sàng. Chính tình cảm của người dân địa phương đã tiếp thêm tinh thần trách nhiệm để anh em tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói.

Giây phút nghỉ ngơi của đoàn cứu hộ Việt Nam tại bang La Guaira. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexic

Điều khiến Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhớ nhất là sự thay đổi trong tình cảm của người dân địa phương dành cho đoàn Việt Nam. Ban đầu, nhiều người cũng chưa tin lực lượng cứu hộ Việt Nam có thể triển khai hiệu quả tại những khu vực mà một số đoàn quốc tế trước đó đã đánh giá là quá khó để tiếp cận. Tuy nhiên, khi từng thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho gia đình, sự xúc động của người dân Venezuela đã tiếp thêm động lực để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần giảm bớt nỗi đau sau thảm họa. Người dân địa phương đã dành tình cảm hết sức tốt đẹp cho đoàn công tác Việt Nam về tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và thực hiện các đề nghị giúp đỡ của chính quyền sở tại và nhân dân địa phương trong tìm kiếm nạn nhân.



Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, trước khi kết thúc đợt công tác và trở về nước, đoàn công tác của Việt Nam còn bàn giao toàn bộ các trang thiết bị, vật tư còn sử dụng được cho cơ quan chức năng của Venezuela nhằm tiếp tục phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.



Trong điều kiện nhiều khu vực vẫn đang đối mặt với những hậu quả hết sức nặng nề sau trận động đất, hạ tầng cơ sở bị tàn phá nghiêm trọng, hàng nghìn ngôi nhà sập đổ hoặc hư hỏng, nhiều gia đình phải sống tạm bợ ngoài trời, sự hỗ trợ này mang ý nghĩa thiết thực và kịp thời. Đặc biệt, những chiếc lều bạt chuyên dụng mà lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam mang theo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã trở thành nơi ở tạm an toàn cho người dân mất nhà cửa cũng như lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường. Việc bàn giao các trang thiết bị không chỉ góp phần giúp Venezuela duy trì công tác cứu trợ, ổn định đời sống người dân trong giai đoạn khắc phục hậu quả mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình hữu nghị của Việt Nam đối với Venezuela.



*Điều đọng lại sau sứ mệnh nhân đạo



Thực hiện nhiệm vụ ở nơi tâm chấn đã để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc khác nhau đối với các quân nhân trong đoàn. Với Đại úy Khuất Cao Khánh (Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, anh cùng đồng đội chỉ có một mong muốn là cố gắng nỗ lực hơn nữa, để từng giây từng phút trôi qua có thể giúp được nhiều người dân nước bạn hơn.