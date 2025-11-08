10 năm lan tỏa tình yêu Pháp ngữ và tinh thần sáng tạo của phóng viên trẻ

Tham dự lễ trao giải có đại diện lãnh đạo TTXVN, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp, trường đại học và đông đảo thí sinh.

Ban tổ chức trao 14 giải thưởng - con số cao nhất từ trước tới nay nhằm tôn vinh sự sáng tạo, đa dạng và năng lượng tích cực của thế hệ trẻ Pháp ngữ.

Giải Nhất thuộc về hai thí sinh Nguyễn Vũ Linh, Trịnh Đức Anh (Trường Đại học Ngoại thương) với tác phẩm: “La Silhouette du Sonˮ: du sensible à l’humain (“Dáng hình thanh âm”: Từ nhận thức đến giá trị nhân văn).

Nhóm thí sinh Nguyễn Vũ Linh và Trịnh Đức Anh, đến từ Trường ĐH Ngoại thương, Giải Nhất cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ 2025 trả lời các câu hỏi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ban tổ chức còn trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba (đồng thời là giải của Đại sứ quán Pháp), 2 giải Khuyến khích cùng nhiều giải thưởng khác như: Giải thưởng của Chủ tịch nhóm các đại sứ, phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Hà Nội; Giải thưởng của Đại học USTH, Giải thưởng công chúng, Giải thưởng của Đại sứ quán Maroc, Giải thí sinh năng động, Giải thí sinh ấn tượng, Giải thưởng của Tổ chức Đại học Pháp ngữ - AUF, Giải thưởng của Đại học Phenikaa.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung gửi lời chúc mừng tới Ban tổ chức và các thí sinh, đồng thời nhấn mạnh: Cuộc thi do báo Le Courrier du Vietnam khởi xướng cách đây 10 năm, với sự đồng hành và tài trợ chính của Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) đã trở thành sân chơi uy tín đối với giới trẻ yêu tiếng Pháp tại Việt Nam và khu vực.

Không chỉ là nơi để thể hiện khả năng viết báo, kể những câu chuyện bằng tiếng Pháp, cuộc thi còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, trách nhiệm công dân và khát vọng hành động vì cộng đồng. Đây chính là giá trị cốt lõi giúp Giải thưởng qua 10 mùa giải để lại dấu ấn trong cộng đồng Pháp ngữ.

Phó Tổng giám đốc TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN Phó Tổng Giám đốc TTXVN cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của thế hệ trẻ Pháp ngữ hiện nay, những người không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn ý thức sâu sắc về vai trò của mình trong các vấn đề toàn cầu như bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa, ứng dụng công nghệ hay phát triển giáo dục. Là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, TTXVN luôn coi trọng việc truyền thông bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, trong đó có tiếng Pháp, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam; đồng thời truyền tải thông điệp về thế hệ trẻ Việt Nam với khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, vững bước vào kỷ nguyên mới. Thông tin tiếng Pháp của TTXVN được sản xuất dưới nhiều loại hình như văn bản, video, podcast, đồ họa, megastory… lan tỏa trên các nền tảng số, góp phần kết nối Việt Nam với cộng đồng Pháp ngữ toàn cầu. Báo Le Courrier du Vietnam đã không chỉ làm tròn sứ mệnh là tờ báo tiếng Pháp duy nhất tại Việt Nam mà trong suốt một thập kỷ qua đã cùng các đối tác duy trì, lan tỏa Giải thưởng "Phóng viên trẻ Pháp ngữ".

Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đồng hành của OIF, các đại sứ quán, đối tác và các trường đại học, đồng thời gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo luôn khích lệ, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia cuộc thi.

TTXVN sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để Le Courrier du Vietnam triển khai các sáng kiến truyền thông sáng tạo, đặc biệt hướng tới giới trẻ, lực lượng kế thừa và phát triển ngôn ngữ, văn hóa và các giá trị của cộng đồng Pháp ngữ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh chung. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN Ông Edgar Doerig, Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện kỷ niệm 10 năm liên tiếp một sân chơi truyền cảm hứng do Báo Le Courrier du Vietnam khởi xướng với sự đồng hành của Văn phòng OIF và Nhóm các đại sứ quán, phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ (GADIF) tại Hà Nội. Chủ đề năm nay "Học tập và hành động" cũng là chủ đề của Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2025, thể hiện rõ tinh thần đề cao vai trò của giáo dục trong việc hình thành những công dân có trách nhiệm, được trang bị kiến thức và kỹ năng để chủ động ứng phó với những thách thức của thời đại. Thông qua nhiều chương trình, dự án và hoạt động, OIF luôn nỗ lực thúc đẩy giáo dục chất lượng bằng tiếng Pháp, đồng thời hỗ trợ đội ngũ giáo viên, mở rộng cơ hội học tập, phát triển cho thanh niên trong không gian Pháp ngữ. Những giá trị cốt lõi như trao đổi học thuật, việc làm, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tiếp tục là định hướng trọng tâm cho các sáng kiến của OIF tại hơn 90 quốc gia thành viên, liên kết và quan sát viên trên toàn cầu.

Nhìn lại hành trình một thập kỷ của cuộc thi, ông Edgar Doerig cho biết, đây cũng là lần cuối cùng ông tham dự sự kiện trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ông đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của cuộc thi năm nay, không chỉ ở số lượng thí sinh và bài dự thi kỷ lục mà còn ở chất lượng nội dung, tính sáng tạo và chiều sâu tư duy của các tác phẩm. Theo ông, sự đa dạng về địa lý của các thí sinh không chỉ đến từ ba miền đất nước Việt Nam mà còn từ các quốc gia Pháp ngữ như Congo và Bénin. Đây là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi trong cộng đồng Pháp ngữ quốc tế.

Ông Pierre Du Ville, Chủ tịch Nhóm các Đại sứ Pháp ngữ tại Việt Nam, Trưởng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cho rằng, đây là một trong những mùa giải ấn tượng nhất trong ba năm gần đây. Ban giám khảo đã gặp không ít khó khăn trong quá trình lựa chọn do các tác phẩm đều thể hiện chất lượng tốt, cách tiếp cận đa dạng, sáng tạo. Ban giám khảo đã phải cân nhắc điều chỉnh thang điểm đánh giá, quyết định bổ sung thêm một số giải thưởng nhằm ghi nhận xứng đáng những nỗ lực và tài năng của các thí sinh. Trao giải cho những cây bút trẻ là một sứ mệnh đẹp đẽ, thể hiện sự trân trọng đối với nỗ lực, tài năng và tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát triển tiếng Pháp, đồng thời lan tỏa những giá trị cốt lõi của cộng đồng Pháp ngữ như đa dạng văn hóa, đoàn kết và hội nhập quốc tế.

Cuộc thi "Phóng viên trẻ Pháp ngữ" được tổ chức thường niên từ năm 2016. Với chủ đề “Học tập và hành động”, cuộc thi năm nay ghi nhận kỷ lục 155 bài dự thi của 236 thí sinh đến từ khắp ba miền Việt Nam và nhiều quốc gia nói tiếng Pháp. Sự đa dạng về đề tài, cách thể hiện trong các tác phẩm đã khắc họa một cách sinh động vai trò của giáo dục trong việc hình thành công dân trách nhiệm, cổ vũ tinh thần nhân văn, khơi dậy khát vọng cống hiến vì cộng đồng./.