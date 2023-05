﻿Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hà Nam sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh để tạo động lực thu hút đầu tư

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng…



Về phía tỉnh Hà Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam.



Sau 26 năm tái lập tỉnh (1997-2023), từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng đô thị lạc hậu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, Hà Nam đã trở thành một tỉnh phát triển năng động, kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.



Giai đoạn 2021-2022: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,06%/năm - mức tăng cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt bình quân gần 14 nghìn tỷ đồng/năm, tăng bình quân 13,95%/năm; năm 2022 Hà Nam đã tự cân đối được ngân sách. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Năm 2020, Hà Nam trở thành tỉnh thứ 4 trong cả nước được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.



GRDP quý I/2023 tăng 4,05% so với cùng kỳ năm 2022; du lịch 4 tháng đạt trên 3 triệu lượt khách - tương đương lượng khách trung bình một năm trong giai đoạn 3 năm qua; sản xuất công nghiệp tăng 6,55% so với cùng kỳ; thu hút được 10 dự án đầu tư (6 dự án FDI, 4 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 87,34 triệu USD và 817,5 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 16.302,6 tỷ đồng, tăng 38%; tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 2.017,8 triệu USD, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước. Triển khai đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, có sức lan toả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, có tính liên kết vùng.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự thay đổi ngoạn mục của Hà Nam, từ tỉnh thuần nông đã trở thành tỉnh khá trong khu vực, phát triển rất năng động, kinh tế tăng trưởng nhanh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng rất được quan tâm. Hoạt động của các cơ quan dân cử địa phương rất khởi sắc. Tỉnh đã ban hành rất nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, có định hướng tư duy tầm nhìn. Thu ngân sách có tốc độ tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hoá, xã hội gắn với việc lấy phiếu tín nhiệm tới đây; rà soát lại việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương ở giai đoạn giữa nhiệm kỳ để tăng tốc, sẵn sàng về đích thành công.



Tỉnh cần quan tâm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đặc biệt là có giải pháp quyết liệt nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục một số cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, kể cả những người “tròn vo, không làm gì”. Tỉnh quan tâm tới công tác rà soát quy hoạch, đào tạo cán bộ cho nhiệm kỳ tới, thực hiện luân chuyển, đào tạo cán bộ nguồn.



Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hà Nam rà soát lại đường hướng phát triển, nhất là công tác quy hoạch. Tỉnh cần phối hợp cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh. Sau quy hoạch, Hà Nam tổ chức công bố, triển lãm mô hình, quy hoạch phát triển, để người dân, doanh nghiệp biết, hình dung, tạo động lực đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa phương.



Nhắc lại mục tiêu mà tỉnh đề ra là xây dựng Hà Nam thành tỉnh khá, trở thành thành phố hiện đại vào năm 2050, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh xác định thật rõ mục tiêu, có khát vọng phát triển lớn hơn, hướng tới phát triển giàu mạnh, đổi mới tư duy, tầm nhìn củng cố khát vọng phát triển, ý chí tự cường; phát huy tiềm năng, thế mạnh là tỉnh cửa ngõ phía Nam Thủ đô, “vừa cận thị, vừa cận sông”, nhanh chóng hoàn thành xây dựng đường vành đai 5 kết nối với vùng Thủ đô.



Về xây dựng nông thôn mới thời gian tới, Hà Nam cần đẩy mạnh theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh, triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.



Nhấn mạnh việc cần “hâm nóng” trở lại tinh thần Chính phủ kiến tạo phát triển, Chủ tịch Quốc hội cho rằng chính quyền tỉnh Hà Nam cần đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp chứ không phải đến lúc khó mới tìm cách tháo gỡ; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, an sinh xã hội. Tỉnh đã phát triển hơn nên cần dành an sinh, phúc lợi nhiều hơn cho người dân, để người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ thành tựu phát triển.



Cho biết, cả nước đang đẩy mạnh xây dựng Chương trình tổng thể mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu địa phương nghiên cứu đón đầu khi Trung ương ban hành thực hiện.



Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nam tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử theo hướng đồng hành nhiều hơn, hỗ trợ cho chính quyền. Tỉnh cần chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận lòng dân thực sự vững chắc, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, nhằm phòng ngừa vi phạm và xử lý kịp thời những vi phạm, khuyết điểm.



Cơ bản đồng tình với các kiến nghị được nêu ra tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ giao Tổng thư ký Quốc hội gửi văn bản tới các cơ quan có thẩm quyền về các kiến nghị của Hà Nam để giải quyết theo thẩm quyền.



*Trước đó, sáng cùng ngày, tại tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ, kết nối cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình với cao tốc song hành đường vành đai 5 vùng Thủ đô; dự khai trương Khu phức hợp thể thao.

Dự kiến tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội sẽ dự lễ khai mạc Tuần Văn hoá du lịch Hà Nam, sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản./.