‘Vua nha đam’ 3 lần liên tiếp nhận Giải thưởng Sao Đỏ

Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch HĐQT GC Food nhận Giải thưởng Sao Đỏ lần thứ 2 năm 2022 tại Hà Nội.

Giải thưởng là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của ông trong việc đưa GC Food vươn lên dẫn đầu thị trường nông sản, thực phẩm Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nha đam và thạch dừa, hai sản phẩm truyền thống nhưng lại đang ngày càng được yêu chuộng trên thế giới.

Được biết đến với danh xưng "Vua Nha Đam", ông Nguyễn Văn Thứ là người sáng lập GC Food Group vào năm 2011. Kể từ đó, ông đã biến công ty trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành nông sản, thực phẩm, không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra 27 quốc gia trên toàn cầu, bao gồm các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và EU.

Các sản phẩm nha đam và thạch dừa của GC Food đang được xuất khẩu sang 27 quốc gia, khẳng định vị thế của công ty trong ngành nông sản xuất khẩu Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược vượt trội, ông Thứ đã xây dựng GC Food trở thành một “công ty công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm”. Công ty này tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ cấy mô và tự động hóa trong sản xuất, đồng thời chú trọng chuyển đổi số toàn diện. Sự đổi mới sáng tạo trong mô hình sản xuất đã giúp GC Food không chỉ phát triển nhanh chóng mà còn duy trì sự ổn định trong suốt những năm qua.

Kết quả kinh doanh của GC Food trong 9 tháng đầu năm 2025 là một minh chứng rõ ràng cho sự thành công này. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 526 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sự tăng trưởng ổn định và bền vững của công ty. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt 79,5 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, với mức tăng trưởng 45% so với cùng kỳ. Đây là kết quả của chiến lược phát triển hiệu quả, bao gồm việc tối ưu hóa chi phí tài chính, cải thiện biên lợi nhuận gộp và gia tăng sản lượng sản phẩm.

Những con số này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của công ty mà còn là dấu ấn của một doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và khả năng ứng phó linh hoạt với những biến động của thị trường.

GC Food tiên phong ứng dụng công nghệ cấy mô và tự động hóa trong quy trình sản xuất, giúp tối ưu hóa năng suất và chất lượng sản phẩm, từ đó vươn lên dẫn đầu thị trường nông sản và thực phẩm.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thứ, GC Food không chỉ đạt được những thành công ấn tượng trong kinh doanh mà còn liên tiếp giành được những giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế và uy tín của mình trong ngành thực phẩm Việt Nam.

Đặc biệt, vào năm 2024, GC Food vinh dự được công nhận là Thương hiệu Quốc gia, một giải thưởng cao quý do Bộ Công Thương trao tặng, ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của công ty trong việc phát triển sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực vào nền kinh tế Việt Nam.

Sản phẩm của GC Food được vinh danh là Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn Tiêu biểu cấp quốc gia, khẳng định chất lượng và khả năng cạnh tranh của nha đam, thạch dừa. Công ty cũng nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Sao Vàng Đất Việt, tiếp tục chứng tỏ sự nỗ lực trong xây dựng thương hiệu mạnh mẽ và bền vững.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp GC Food đạt được những thành công vượt trội chính là sự phát triển bền vững trong mô hình kinh doanh. GC Food đã bắt đầu phát hành báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế ESG, đồng thời áp dụng các chính sách bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên trong toàn bộ chuỗi cung ứng. GC Food đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trong việc tái chế phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất phân bón hữu cơ tự sản xuất và giảm phát thải khí nhà kính.

Không chỉ nổi bật về mặt kinh doanh, ông Nguyễn Văn Thứ còn là hình mẫu doanh nhân với văn hóa doanh nghiệp hạnh phúc. GC Food luôn tạo ra môi trường làm việc gắn kết, nơi mỗi nhân viên đều cảm thấy tự hào về công việc của mình, được chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần.

Chính ông Thứ đã xây dựng và duy trì môi trường làm việc này thông qua các hoạt động nội bộ, khuyến khích sự đoàn kết và tinh thần “One Team, One Dream”.

Không ngừng nghỉ với hành trình vươn ra thế giới, ông Nguyễn Văn Thứ và GC Food đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm, không chỉ ở thị trường trong nước mà còn trên toàn cầu.

Giải thưởng Sao Đỏ lần thứ ba này là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông trong việc đưa GC Food không chỉ trở thành một thương hiệu mạnh trong nước mà còn có mặt vững chắc tại những thị trường quốc tế./.



