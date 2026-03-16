​Thông cáo báo chí về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng bào dân tộc Tày thôn Nà Ó, xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Việt Hùng - TTXVN

Thông cáo báo chí mới nhất của Trung tâm Báo chí bầu cử, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: Trên cơ sở báo cáo sơ bộ số 368/BC-VPHĐBCQG ngày 15/3/2026 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Trung tâm Báo chí bầu cử thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước (tính đến thời điểm 23 giờ 00 phút ngày 15/3/2026), cụ thể như sau:



Tổng số cử tri của cả nước là: 76.436.561; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.188.970 (đạt tỷ lệ 99,68%). Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.



Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%: Lào Cai, thành phố Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long.



Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.



Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định./.