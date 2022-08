Hervé Rodriguez câu chuyện văn hóa ẩm thực

Anh Hervé Rodriguez- người Pháp đến Việt Nam mở nhà hàng với một đam mê giản dị, cùng ẩm thực kể câu chuyện văn hóa. Anh là một đầu bếp đạt sao Michelin luôn tràn ngập cảm hứng sáng tạo nhiều thực đơn để viết lên câu chuyện ẩm thực Việt Nam trong hành trình chinh phục bản đồ ẩm thực quốc tế.

Hervé Rodriguez là một CEO và là bếp trưởng đã từng đạt hạng sao Michelin quốc tế. Anh đến Việt Nam mở nhà hàng Hervé Dining Room tại TP.Hồ Chí Minh với một niềm tin sẽ đưa những tuyệt tác ẩm thực đến với mọi người để ẩm thực không chỉ là thưởng thức món ăn mà còn là nét đẹp văn hóa của mỗi quốc gia. Anh cũng tâm huyết trong việc đào tạo đội ngũ đầu bếp Việt Nam trở thành những đầu bếp tài ba cùng cống hiến cho khách hàng những món ăn của tấm lòng, của sự yêu thương, món ăn được viết lên từ câu chuyện cuộc sống. Đằng sau mỗi tác phẩm ẩm thực là một người đầu bếp tâm huyết.



Với slogan “Nhiều bàn tay, một kiệt tác”, Bếp trưởng Hervé Rodriguez và đội ngũ bếp Việt Nam đã làm nên bản sắc cho địa chỉ ẩm thực nhà hàng Dining Room với hương vị từ nguyên liệu rau tươi, trái ngọt của Việt Nam cùng cộng hưởng để làm nên một kiệt tác độc đáo.

Chân dung đầu bếp người Pháp Hervé Rodriguez (Tháng 6/2022).

Anh Hervé Rodriguez đang chế biến món ăn với nguyên liệu là trứng.

Đầu bếp Hervé Rodriguez trong quá trình chế biến món ăn với nguyên liệu là trứng.

Sau khi hoàn thành món ăn anh Hervé Rodriguez giải thích về nguyên liệu cũng như cách chế biến cho khán giả cũng như những đầu bếp.

Các đầu bếp trẻ đang học hỏi kinh nghiệm của đầu bếp Hervé Rodriguez.

Các đầu bếp và các thực khách giao lưu cùng với đầu bếp Hervé Rodriguez.

Hervé Rodriguez từng thành công ở Pháp với nhà hàng Masa, anh được mệnh danh là người điều khiển hương vị. Với kỹ thuật ẩm thực đỉnh cao của mình, anh liên tục sáng tạo phát triển các món ăn mới. Món “ Trứng hoàn hảo” do anh thể hiện đã đạt hạng sao Michelin, anh là người đã được ghi danh trong cuốn cẩm nang ẩm thực hàng đầu quốc tế. Mới đây, Hervé Rodriguez đã cùng với thực đơn món trứng trình diễn trong lễ hội ẩm thực “ Sáng tạo từ trứng” tại Việt Nam, món ăn của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều đầu bếp và cộng đồng người Việt cùng chung tay làm những món ăn từ trứng thể hiện tình yêu thương với mọi người trong “Ngày gia đình Việt Nam”.



Là người yêu văn hóa Việt, Hervé Rodriguez được Hội đầu bếp chuyên nghiệp Hà Nội, Hội Siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam mời là người kết nối giao lưu văn hóa Việt -Pháp để giúp Việt Nam quảng bá ẩm thực Việt Nam trên cuốn Cẩm nang ẩm thực Michelin, từ đó nâng tầm và khẳng định vị thế ẩm thực Việt Nam trên bản đồ Ẩm thực thế giới.



Sống và làm việc tại Việt Nam, không đơn giản chỉ là đầu bếp, Hervé Rodriguez còn là một CEO trong lĩnh vực quản lý nhà hàng. Anh đã set up nhiều nhà hàng ngôi sao tại Việt Nam và trực tiếp đào tạo nhiều đầu bếp trẻ tiếp cận kỹ thuật ẩm thực quốc tế để tôn vinh các món ăn truyền thống Việt. Trong sở trường sáng tạo món ăn của Hervé Rodriguez đọng lại trong đó là hương vị tuyệt vời và sự tài ba trong hòa trộn màu sắc của những nguyên liệu rau, trái thiên nhiên. Anh gửi vào trong từng món ăn gia vị đặc sản của Việt Nam một cách tinh tế. Và mỗi món ăn của anh đều là một tác phẩm nghệ thuật với một câu chuyện thú vị. Ví dụ, như Món Bánh Mì Cua do anh sáng tạo, anh kết hợp bánh mì mềm mịn cùng sốt tôm hùm và tiêu xanh Phú Quốc - dùng kèm với salad đậu. Gia vị tiêu xanh Phú Quốc anh đã từng du lịch Kiên Giang để trải nghiệm những cánh đồng trồng tiêu tại đây. Sự tươi ngon và hương vị tuyệt vời của tiêu xanh Phú Quốc anh thể hiện trong món ăn như một câu chuyện về một đặc sản của Phú Quốc Việt Nam nơi có hải sản tươi sống và những gia vị nức lòng của vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Hay như món Tôm hùm Sò điệp, thịt heo muối anh hòa quyện cùng sốt cà chua cay ăn kèm với cơm nghệ. Món ăn như một kỷ niệm thời thơ ấu của anh.



Hervé Rodriguez không ngừng tìm tòi, khám phá những hảo vị trên thế giới nhưng vẫn không quên tôn vinh các nguyên liệu Việt Nam. Với anh, nhà hàng Hervé Dining Room, nơi sẽ là nhịp cầu văn hóa kết nối du khách quốc tế đến với Việt Nam cũng chính là nơi mà ẩm thực là một chuyến thám hiểm khám phá. Hervé Rodriguez kết hợp hài hoà đặc sản Việt tươi ngon và các sơn hào hải vị của thế giới để tạo ra cho người ăn cảm giác trải nghiệm món ăn mới một cách độc đáo. Hervé Rodriguez cũng hiểu rất sâu thời tiết, khí hậu Việt Nam với các nguyên liệu đặc trưng của địa phương theo mùa. Chọn lựa thực phẩm tươi từ nền nông nghiệp Việt Nam là một thói quen của Hervé Rodriguez từ đó anh có cảm hứng sáng tạo ẩm thực tại theo phong cách của bếp trưởng sao Michelin. Herve Rodriguez cho rằng: Thưởng thức món ăn cây trái theo mùa để cảm nhận và trân trọng thiên nhiên xung quanh ta. Đó cũng là một cách để yêu môi trường sống tại Việt Nam.

Một số món ăn được chế biến với nguyên liệu là trứng do đầu bếp Hervé Rodriguez thực hiện.

Lớn lên tại Pháp, tình yêu dành cho ẩm thực Đông Nam Á đa dạng và đặc sắc của bếp trưởng sao Michelin- Hervé Rodriguez luôn đưa anh trở lại với Việt Nam trong 10 năm qua và rồi anh đã ở Việt Nam sống và yêu Việt Nam như quê hương của mình. Nhà hàng Hervé Dining Room là một minh chứng cho tâm huyết của anh để mang sự sáng tạo ẩm thực Việt và quốc tế gửi đến cộng đồng người yêu ẩm thực trên toàn thế giới đến với Việt Nam.Hiện nay anh cũng đang khám phá những nét đặc sắc của ẩm thực truyền thống Việt để phát triển món ăn và đưa các món ăn Việt vào cẩm nang ẩm thực quốc tế./.