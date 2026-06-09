Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Việt Nam có vai trò quan trọng thúc đẩy các sáng kiến hợp tác khu vực

Ông Khammone Chanthachith đã đánh giá cao công tác tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 của Việt Nam.

Bên lề Diễn đàn Hợp tác truyền thông Trung Quốc - ASEAN diễn ra tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Khammone Chanthachith, Ủy viên dự khuyết, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Lào, đã đánh giá cao công tác tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 của Việt Nam cũng như vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong ASEAN.

Thứ trưởng Khammone Chanthachith cho biết Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026 đánh dấu năm thứ ba Việt Nam tổ chức sự kiện quan trọng này. Chủ đề năm nay, “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tầm nhìn hướng tới tương lai của ASEAN, đồng thời phản ánh những khát vọng chung của khu vực về duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển và nâng cao đời sống người dân. Theo ông, thịnh vượng không chỉ được thể hiện ở tăng trưởng kinh tế ổn định mà còn ở việc tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội ngày càng tốt hơn.

Ông Khammone Chanthachith, Ủy viên dự khuyết, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khẳng định Việt Nam là một quốc gia có vị trí trung tâm và giữ vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy các sáng kiến hợp tác khu vực. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc



Đánh giá về vai trò của Việt Nam trong ASEAN, Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Lào khẳng định Việt Nam là quốc gia có vị trí trung tâm và giữ vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy các sáng kiến hợp tác khu vực, trong đó có Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Theo ông, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế nổi bật, trước hết là vị trí địa lý chiến lược với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, thương mại và kết nối khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Khammone Chanthachith cũng đánh giá cao môi trường chính trị - xã hội ổn định của Việt Nam, coi đây là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững và mở rộng hợp tác quốc tế. Theo ông, chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập và chủ động hội nhập của Việt Nam đã góp phần tăng cường kết nối với các nước ASEAN cũng như các đối tác trên thế giới.

Ngoài ra, Việt Nam còn có nguồn nhân lực trẻ, năng động, cùng hệ thống danh lam thắng cảnh và tài nguyên du lịch phong phú, tạo sức hấp dẫn lớn đối với du khách quốc tế và các nhà đầu tư.

Bày tỏ kỳ vọng đối với Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Lào tin tưởng sự kiện sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết, hợp tác và kết nối giữa các quốc gia thành viên, qua đó góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm./.