Đắm chìm trong chất liệu tơ tằm Việt Nam qua bộ sưu tập “Tơ sóng”

NTK Vũ Việt Hà là người đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành thời trang và hiện đang là nhà thiết kế thời trang được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hợp tác. Trong các bộ sưu tập thời trang của mình, Vũ Việt Hà luôn tạo ra dấu ấn cá nhân với phong cách mới lạ nhưng lại mang đậm tính chất bản địa. Những thiết kế của anh thường dùng vải dệt thổ cẩm, lụa tơ tằm… sau đó được thêu tay để làm nên những thiết kế rất dân dã kiểu Việt. Bên cạnh những bộ thiết kế truyền thống, NTK Vũ Việt Hà còn luôn có sự sáng tạo trong sự pha trộn nhuần nhuyễn yếu tố dân tộc và hiện đại tạo nên tổng thể độc đáo, đầy tính nghệ thuật.

Dưới bàn tay tài hoa của mình, NTK Vũ Việt Hà đã hoàn toàn “thổi hồn” vào chất liệu lụa tơ tằm đầy uyển chuyển, kết hợp cùng kỹ thuật xử lý chất liệu tinh xảo tạo độ xoắn phồng và sự chuyển đổi màu sắc với nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau. Đặc biệt hơn hết, sử dụng 100% chất liệu tơ tằm truyền thống, “Sóng Tơ” đã thành công khắc họa rõ nét sức sống tái sinh của vòng đời mới từ những chất liệu tự nhiên “gom nhặt” thành “làn sóng” sức mạnh để tạo nên vòng tròn lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Đúng với những gì khán giả kỳ vọng, BST của NTK Vũ Việt Hà khiến cho người hâm mộ phải trầm trồ trước sự sáng tạo từ chất liệu tự nhiên biến hóa thành những “tác phẩm" nghệ thuật với sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ. Phần trình diễn mở đầu đầy mãn nhãn của Quán quân The Face Vietnam 2023 - Huỳnh Tú Anh xuất hiện với thiết kế lụa tơ tằm được dập nhăn tinh tế cùng phần nhấn nhá bởi chi tiết voan choàng thướt tha với sự kết hợp tuyệt vời với Quán quân The Face Vietnam 2018 - Mạc Trung Kiên cùng Á quân The Face Vietnam 2023 - Võ Minh Toại nhận những tràng vỗ tay đã vang lên chứng minh cho sự thành công của BST “Sóng Tơ".

Hướng đến giá trị thời trang bền vững, NTK Vũ Việt Hà đã khiến giới mộ điệu phải “dậy sóng” với các thiết kế độc đáo được dệt thủ công thể hiện sự chuyển biến tương phản từ sần sùi, thô ráp cho đến phần óng ả, bay bổng từ chất liệu tơ tằm. NTK Vũ Việt Hà đã chạm đến cảm xúc của các khán giả bằng nguồn cảm hứng bất tận về vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển qua nhiều tạo hình khác nhau khi làn “Sóng nước” lan tỏa. Trong không gian sân khấu được bao phủ bởi sương khói vô cùng huyền ảo, những thiết kế ấn tượng lần lượt xuất hiện mang đến cảm giác từng đợt “sóng nước” êm ả, dịu dàng lan tỏa khắp khán phòng. Đồng thời nét đẹp mềm mại, óng ả ấy cũng đủ làm lay động giới mộ điệu thời trang với những thiết kế áo dài độc đáo được dệt và xử lý thủ công vô cùng tỉ mỉ khắc họa rõ tinh thần mà BST “Sóng Tơ” mong muốn truyền tải.