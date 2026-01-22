XIV Congreso resalta papel clave de la política exterior para el desarrollo de Vietnam

El embajador Dang Minh Khoi, de la delegación del Comité partidista del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la entrevista al margen del XIV Congreso Nacional del Partido (Foto: VNA)

Al margen del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, el embajador Dang Minh Khoi, de la delegación del Comité partidista del Ministerio de Relaciones Exteriores, compartió hoy sus impresiones sobre la magna cita y la creciente importancia de la política exterior para el desarrollo del país.

En una entrevista exclusiva con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático describió el XIV Congreso como un evento histórico que marca un punto de inflexión clave para el desarrollo del país.

Este Congreso se celebra en un contexto en el que el país ha logrado importantes avances en diversos ámbitos como la economía, la política, la seguridad y la defensa.

Los documentos del Congreso no solo reflejan el progreso logrado durante las cuatro décadas de Doi Moi (Renovación), sino que también trazan la hoja de ruta para el desarrollo del país en los próximos 100 años.

El embajador expresó su profunda confianza en el liderazgo del Partido y destacó que todos los delegados se sienten optimistas por los planes trazados para el futuro de Vietnam.

Según Minh Khoi, la política exterior siempre ha sido una prioridad para el Partido y el Estado, y su importancia ha crecido aún más a medida que el país se ha desarrollado y se ha integrado más profundamente en el ámbito internacional.

Desde la fundación de la República, la política exterior ha sido una pieza clave de la estrategia de desarrollo nacional. El XIV Congreso ha reafirmado esta centralidad, considerando la diplomacia como una tarea "crucial y permanente", al mismo nivel que la seguridad y la defensa.

Recordó los hitos históricos de la política exterior vietnamita desde la época de construcción nacional bajo la dirección del Presidente Ho Chi Minh, quien fue el primer ministro de Relaciones Exteriores del país.

Incluso en los primeros tiempos difíciles, la política exterior desempeñó un papel clave para ayudar a Vietnam a superar dificultades, participando en la firma de acuerdos clave como los de Ginebra (1954) y París (1973), así como en la ruptura del cerco internacional que permitió el desarrollo del país.

En un contexto mundial y regional en constante cambio, el embajador Minh Khoi afirmó que la política exterior debe enfrentar nuevos desafíos y exigencias más altas. En este sentido, destacó la necesidad de formar un equipo de diplomáticos capacitados y preparados para afrontar los retos de la nueva era, con habilidades para analizar correctamente las situaciones internacionales y asesorar al Partido y al Estado, asegurando que el país siga la dirección correcta en su desarrollo.

También reiteró que la política exterior debe tener un papel fundamental en la movilización de recursos internacionales para apoyar el desarrollo económico y social de Vietnam. Si bien el potencial interno sigue siendo el principal motor, la política exterior desempeñará un papel clave en la expansión de la cooperación internacional, particularmente en áreas como la ciencia, la tecnología y la innovación.

Además, el embajador insistió en la importancia de fortalecer las relaciones con los países vecinos, las grandes potencias y los socios tradicionales, destacando que el elemento más importante en las relaciones internacionales es construir confianza mutua y promover intercambios sustantivos.

En un mundo cada vez más centrado en la ciencia y la tecnología, Minh Khoi indicó que la diplomacia también debe intensificar la cooperación en estos sectores para apoyar el avance del país.

El embajador también abordó la creciente responsabilidad de los embajadores y jefes de misiones diplomáticas de Vietnam en el exterior, quienes enfrentan altos niveles de exigencia, especialmente en la formulación de recomendaciones y en la promoción de relaciones internacionales.

"Los embajadores deben estar bien informados sobre la situación política y económica de los países y regiones donde se encuentran para contribuir de manera efectiva a la estrategia diplomática y, de este modo, fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales", dijo.

Asimismo, destacó la importancia de las misiones diplomáticas en la protección de los intereses de la comunidad vietnamita en el extranjero, un área clave que requiere un esfuerzo continuo y un compromiso a nivel nacional. "Esta es una misión importante y de gran responsabilidad para toda la diplomacia vietnamita", señaló.

El embajador también comentó sobre la Resolución Nº 59 del Buró Político, que aborda la integración internacional. Esta resolución no solo resume las políticas exteriores previas, sino que también presenta una nueva evaluación sobre la situación global actual y ofrece directrices apropiadas para el futuro.

Según Minh Khoi, Vietnam ha logrado una posición destacada en la escena internacional y muchos países valoran altamente la cooperación con el país.

El embajador consideró que la Resolución llega en un momento oportuno, reflejando una evaluación acertada del contexto internacional y las decisiones estratégicas necesarias para continuar el desarrollo de Vietnam en el futuro. La resolución establece políticas bien fundamentadas para guiar al país durante la próxima etapa de su desarrollo, resaltó.

En cuanto a la responsabilidad de la política exterior en el futuro, Minh Khoi reafirmó el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores de cumplir con las tareas asignadas.

Señaló que, dado el alto nivel de exigencia de la diplomacia en la actualidad, todos los diplomáticos continuarán trabajando con más empeño para implementar las decisiones del XIV Congreso.

Tras el Congreso, todo el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores se comprometió a poner en práctica las resoluciones aprobadas, respondiendo de la mejor manera a las expectativas del Partido y la nación./.