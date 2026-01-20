XIV Congreso partidista impulsará despegue de Vietnam como potencia media

Ruvislei González Saez, investigador titular el Centro de Investigación de Política Internacional de Cuba (Fuente: VNA)

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) constituirá un espacio de inflexión y de despegue en el camino de Vietnam como potencia media, afirmó el doctor Ruvislei González Saez, investigador titular el Centro de Investigación de Política Internacional de Cuba.



En una entrevista concedida a la VNA, el también vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam, señaló que si bien la nueva era de desarrollo de Vietnam se anunció en 2024, cabe destacar que desde entonces se han creado las condiciones para iniciar el XIV Congreso partidista con cambios hacia una nueva fase en el orden socioeconómico, así como en la seguridad y la defensa.



Las decisiones tomadas en el XIV Congreso partidista serán cruciales para el futuro, y su implementación es esencial para alcanzar las metas establecidas para 2030 y 2045, dijo.



Tras indicar que hoy algunas de las estrategias propuestas en cuanto al nivel de desarrollo de infraestructura que expresan desafíos importantes que requieren un esfuerzo doble y un crecimiento del PIB bien elevado, el investigador abordó que, para lograrlo, Vietnam tendrá que centrar grandes esfuerzos y combinar las políticas internas con una hábil diplomacia pública enfocada en seguir elevando el relacionamiento internacional, y mantener una estabilidad que le permita tener un crecimiento sostenido, sin interrupciones.



El PCV es hoy una fuerza impulsora de las transformaciones necesarias en el país y la celebración de su XIV Congreso permitirá elegir el nuevo personal que conducirá al país el los próximos cinco años, dijo.



Este Congreso será una continuidad de procesos que se han venido desarrollando de manera profunda desde su edición anterior, pero marcará un nuevo punto de partida hacia una nueva etapa y esta ajustada a las nuevas generaciones vietnamitas, que no solo viven en el país, sino también aquellas que estudian y trabajan en el exterior, valoró.



Al evaluar los logros del Partido en la construcción y reforma del sistema, así como en su lucha contra la corrupción durante los últimos cinco años, González Saez afirmó que la lucha continua y decidida contra la corrupción es fundamental para lograr la estabilidad a largo plazo en el país y fortalecer la confianza pública en el Partido como líder del proceso político.



Combatir la corrupción sin "zonas prohibidas" fomenta la confianza, señaló, y confirmó que la ciudadanía confía en sus líderes e instituciones para promover mejoras integrales en sus vidas y contribuir a políticas estatales eficaces, generando impulso y condiciones favorables para la vida de todos.



Además, apreció que el período 2020-2025 ha sido testigo de la consolidación efectiva del enfoque de la "Diplomacia del Bambú" de Vietnam.



Centrada en los intereses nacionales, la política vietnamita de "Diplomacia del Bambú" evita la confrontación, promueve la cooperación y diversifica y profundiza la interacción internacional, tanto bilateral como multilateral, resaltó.



La negociación proactiva y constructiva es un sello distintivo de la diplomacia vietnamita contemporánea, lo que permite al país participar en importantes acuerdos globales y regionales, agregó.



Hoy en día, Vietnam es una potencia económica emergente, comparable a otras economías, que atrae a numerosas empresas globales, expresó.



La economía digital se está convirtiendo en un pilar fundamental y un motor clave, con indicadores financieros y de exportación que superan las metas, y el comercio electrónico mantiene una tasa de crecimiento anual del 20 al 25 %, la más alta de la región, admiró.



Sin embargo, según el analista, Vietnam necesita seguir invirtiendo en el desarrollo de recursos humanos, y las inversiones en este ámbito, actualmente dispersas, deben estar más focalizadas./.