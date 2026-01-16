XIV Congreso Nacional del Partido: Vietnam y Bielorrusia refuerzan sus lazos partidistas

Vietnam y Bielorrusia refuerzan sus lazos partidistas. (Fuente: VNA)

La Embajada de Hanoi en Minsk, en colaboración con el Departamento de Información y Educación del Partido Comunista de Bielorrusia, organizó el 14 de enero una sesión informativa dirigida a los líderes, miembros y representantes de las organizaciones juveniles de ese partido sobre el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el evento político más relevante del país indochino.

Durante la reunión, el embajador vietnamita en Bielorrusia, Nguyen Van Trung, destacó que el XIV Congreso del PCV, que se celebrará del 19 al 25 de enero, es un evento clave para el futuro de Vietnam en esta nueva etapa.

Además de hacer un balance de los cinco años anteriores y definir los objetivos y tareas para el próximo quinquenio, el Congreso también trazará las líneas estratégicas, la visión a largo plazo y las orientaciones para el desarrollo nacional hasta mediados del siglo XXI.



El embajador subrayó los principales logros del PCV en la implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido, al tiempo que presentó las directrices políticas del XIV Congreso, sus metas y tareas prioritarias, así como los avances estratégicos que se abordarán en el evento.



Reafirmó que Vietnam continuará aplicando una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, y multilateralización, promoviendo la diversificación de sus relaciones en favor de la paz y el desarrollo.



Enfatizando la relevancia de elevar los lazos bilaterales a la categoría de Asociación Estratégica durante la visita de Estado a Bielorrusia del Secretario General del Partido, To Lam, prevista para mayo de 2025, el embajador resaltó la política constante de Vietnam de valorar su amistad tradicional con Bielorrusia.



Hizo un llamado al Partido Comunista de Bielorrusia y a otras fuerzas políticas del país a seguir contribuyendo activamente al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en esta nueva fase.



Por su parte, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Bielorrusia, Sergei Syrankov, expresó en nombre de su organización su admiración por los avances de Vietnam bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, encabezado por el Secretario General del Partido, To Lam.



Subrayó que los comunistas bielorrusos han seguido de cerca y se sienten orgullosos de los logros del PCV en la dirección del país. Además, manifestó su deseo de aprender de la experiencia vietnamita, fortalecer los intercambios teóricos y mejorar la cooperación entre ambos partidos, con el fin de profundizar la amistad entre los pueblos de Vietnam y Bielorrusia y consolidar la asociación estratégica bilateral.



En un encuentro posterior con el embajador Nguyen Van Trung, el líder del Partido Comunista de Bielorrusia entregó una carta de felicitación al XIV Congreso Nacional del Partido, expresando sus mejores deseos al Secretario General del Partido, To Lam, y a los delegados para un Congreso exitoso y productivo.



Asimismo, el Partido Comunista de Bielorrusia reafirmó su continuo apoyo a las iniciativas de Vietnam dentro del movimiento comunista y obrero internacional, así como a los esfuerzos del país por construir una nación moderna con una población trabajadora, próspera y feliz.



Los principales partidos políticos y círculos políticos de Bielorrusia han mostrado un gran interés por el XIV Congreso Nacional del Partido, considerado el evento político más importante de Vietnam en 2026. El Partido Belaya Rus también envió una carta de felicitación anticipada al Congreso./.