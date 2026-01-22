XIV Congreso Nacional del Partido: Vietnam, un factor positivo para la paz y el desarrollo sostenible

Vietnam afianza cada vez más su papel como un país proactivo en la generación de confianza y la promoción de soluciones pacíficas a los conflictos, afirmó Pallab Sengupta, presidente del Consejo Mundial de la Paz.



Pallab Sengupta, presidente del Consejo Mundial de la Paz. Fuente: VNA



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva Delhi, con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Sengupta ofreció una valoración exhaustiva de los 40 años del proceso de Renovación (Doi Moi), así como del papel y las perspectivas de Vietnam en la promoción de la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible a nivel regional y global.



Calificó las cuatro décadas de renovación como un éxito histórico que refleja de manera clara una vía de desarrollo independiente y centrada en el pueblo. De ser un país devastado por la guerra y sumido en la pobreza, Vietnam ha pasado a convertirse en una nación con estabilidad política y un crecimiento dinámico, alcanzando avances significativos en la reducción de la pobreza, el bienestar social, la educación y la atención sanitaria, al tiempo que preserva firmemente su independencia política y la cohesión social.



La experiencia vietnamita, subrayó Sengupta, reafirma el derecho sagrado de cada nación a elegir de manera soberana un modelo de desarrollo acorde con sus propias condiciones, sin imposiciones externas.



En el plano regional e internacional, Vietnam es ampliamente reconocido como un factor positivo para la paz y la estabilidad. Su política exterior coherente y orientada a la paz ha contribuido a fortalecer la unidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a impulsar la cooperación internacional y a consolidar un orden mundial multipolar basado en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas.



Al hacer balance de los cinco años de implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido, Sengupta señaló que Vietnam ha demostrado una sólida capacidad de liderazgo, visión estratégica y notable adaptabilidad frente a grandes perturbaciones globales, como la pandemia de la COVID-19, el aumento de las tensiones geopolíticas y la inestabilidad económica.



En este contexto complejo, el país ha logrado mantener la estabilidad política, garantizar la seguridad social y avanzar en la recuperación económica, al tiempo que ha aplicado con firmeza una política exterior de multilateralismo, cooperación pacífica y respeto al derecho internacional. Respecto al XIV Congreso Nacional del Partido, Sengupta expresó su deseo de que Vietnam continúe reforzando un modelo de desarrollo basado en el crecimiento inclusivo, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.



En el ámbito internacional, se espera que Vietnam siga promoviendo el diálogo, fortaleciendo la solidaridad dentro de la ASEAN, defendiendo el multilateralismo y resolviendo las controversias por medios pacíficos.



Asimismo, manifestó su aspiración de que Vietnam asuma con mayor fuerza la representación de la voz de los países en desarrollo en la construcción de un orden global más justo y democrático.



A partir de las lecciones históricas derivadas de la guerra y de la lucha por la independencia nacional, Vietnam mantiene de forma constante la defensa de los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la coexistencia pacífica, contribuyendo de manera concreta a la estabilidad regional y a los esfuerzos globales para el mantenimiento de la paz.



En la nueva etapa de desarrollo posterior al XIV Congreso Nacional del Partido, Sengupta expresó su interés en profundizar la cooperación con Vietnam, en particular a través del Comité de Paz de Vietnam, la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam y las organizaciones de masas.



Las principales áreas de cooperación incluirán el impulso de los intercambios entre los pueblos, el empoderamiento de la juventud en la lucha por la paz, la oposición a la militarización y a las políticas coercitivas, así como la coordinación de esfuerzos en materia de justicia climática, desarrollo sostenible, protección de la soberanía nacional y resolución pacífica de disputas./.