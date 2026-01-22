XIV Congreso Nacional del Partido: Un hito que marca un futuro más prometedor para Vietnam

Panorama del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Foto: VNA

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) representa un hito histórico clave en la configuración tanto de la situación actual como de las aspiraciones de desarrollo a largo plazo del país indochino, afirmó Milan Krajca, presidente del Movimiento Checo por la Paz y miembro del Partido Comunista de Bohemia y Moravia.

En declaraciones a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Praga, Krajca subrayó que Vietnam no solo es una parte integral, sino también un pionero en el proceso de desarrollo dinámico del Este y Sudeste Asiático, logrado un progreso impresionante en las últimas décadas.

Según Krajca, Vietnam tiene por delante un futuro lleno de grandes posibilidades. Destacó que los documentos y resoluciones adoptados en el Congreso marcarán un avance significativo en la construcción de Vietnam como un país socialista avanzado, estableciendo bases sólidas para un futuro mejor para su pueblo.

Milan Krajca, presidente del Movimiento Checo por la Paz y miembro del Partido Comunista de Bohemia y Moravia, habla con un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Praga. (Foto: VNA)

En un mundo marcado por la creciente incertidumbre global, expresó su especial admiración por la política exterior de Vietnam, destacando que las relaciones exteriores del país, basadas en la paz, la cooperación mutuamente beneficiosa, el respeto y la solidaridad internacional, podrían servir como modelo para muchos otros países.

"Con su histórica lucha por la independencia nacional, Vietnam entiende profundamente el valor de la paz y ha permanecido firme en la búsqueda de soluciones pacíficas para todos los conflictos", añadió.

Respecto a las relaciones bilaterales, Krajca resaltó los estrechos y duraderos lazos entre el PCV y el Partido Comunista de Bohemia y Moravia. Recordó que esta relación se forjó desde el siglo pasado, especialmente con la visita del presidente Ho Chi Minh a Checoslovaquia en 1957.

A su juicio, la creación de la Asociación Estratégica Vietnam-Checa en enero de 2025 marca un importante punto de inflexión, abriendo amplias oportunidades de cooperación en áreas como comercio, inversión, educación, seguridad y turismo.

También destacó el papel crucial de la comunidad vietnamita de 100.000 personas en la República Checa, describiéndola como un factor clave para fortalecer los lazos y el entendimiento mutuo entre ambos países.

En nombre del Partido Comunista de Bohemia y Moravia, Milan Krajca transmitió sus cálidas felicitaciones al XIV Congreso Nacional del PCV, y expresó que la parte checa sigue de cerca cada sesión del Congreso, con la esperanza de que sus conclusiones marquen el inicio de nuevos y positivos capítulos en las relaciones entre ambos partidos y los pueblos de ambos países./.