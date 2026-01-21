XIV Congreso Nacional del Partido genera confianza y grandes expectativas

El periodista vietnamita-alemán Nguyen Huy Thang, editor jefe del periódico Viet Duc y de la televisión Viet Duc (VDTV), es una figura respetada en la comunidad vietnamita de Berlín. (Foto: Vietnam+)

Nguyen Huy Thang, el único periodista vietnamita residente en Alemania invitado a cubrir el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), compartió con los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Berlín sus sentimientos de profunda emoción, honor y orgullo.

Respetado miembro de la comunidad vietnamita en Berlín, Nguyen Huy Thang expresó que esta es su primera vez asistiendo a un congreso del Partido como periodista internacional, un papel que ha fortalecido aún más su sentido de responsabilidad en el trabajo con los medios comunitarios.

Dicha responsabilidad, agregó, abarca tanto la atención al público de la comunidad vietnamita en Alemania como a los lectores y espectadores internacionales de publicaciones vietnamitas-alemanas, el canal de televisión vietnamita-alemán VDTV y otras plataformas mediáticas que supervisa.

A diferencia de congresos anteriores, que siguió desde la distancia a través de la cobertura mediática nacional, subrayó que su participación directa en esta edición, como parte del cuerpo de prensa internacional, le ha proporcionado experiencias particularmente significativas y vívidas.

Entre los periodistas internacionales acreditados para cubrir el XIV Congreso, solo hay tres periodistas de la comunidad vietnamita en el extranjero, dos de los Estados Unidos y él desde Alemania.

En una reunión con periodistas extranjeros celebrada el 19 de enero, la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, describió el XIV Congreso Nacional del Partido como un evento histórico y un punto de inflexión clave en el desarrollo de Vietnam.

Resaltó que el Congreso no solo revisa y evalúa los logros alcanzados durante los 40 años de Doi Moi (Renovación), sino que también establece objetivos estratégicos y una visión a largo plazo, adoptando decisiones sólidas y bien fundamentadas para impulsar al país hacia una nueva era de progreso.

La viceministra también respondió a varias preguntas de los periodistas sobre la situación socioeconómica de Vietnam, destacando aspectos clave del borrador del Informe Político, lo que permitió a los periodistas internacionales obtener una comprensión más profunda del país y del Congreso.

Según Nguyen Huy Thang, los periodistas internacionales pudieron percibir de manera directa el ambiente optimista y las altas expectativas de los residentes de Hanoi. Las escenas festivas, llenas de banderas y flores, junto con la confianza del público en los resultados del Congreso, especialmente en el trabajo de los delegados, causaron una gran impresión en la prensa internacional.

En cuanto al tema principal del Congreso, comentó que muchos periodistas extranjeros consideran que el XIV Congreso establece objetivos de desarrollo y orientaciones estratégicas más claros e integrales, con una visión a largo plazo más definida que los congresos anteriores.

La información compartida hasta el momento sugiere que el Congreso presenta varios elementos innovadores, lo que ha generado grandes expectativas sobre sus resultados.

Tras revisar los documentos del Congreso, destacó que los materiales son concisos pero sustanciales y completos, reflejando una preparación exhaustiva y un debate riguroso sobre los temas clave. Desde la perspectiva de muchos periodistas internacionales, añadió, el fuerte sentido de responsabilidad mostrado por los delegados hacia el Partido y el pueblo se destaca claramente en este Congreso.

Además, expresó su confianza en que el XIV Congreso Nacional del Partido será un éxito rotundo, marcando el inicio de una nueva etapa de desarrollo en Vietnam, caracterizada por avances significativos y contribuyendo a que el país avance con firmeza en la era del auge de la nación./.