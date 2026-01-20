XIV Congreso Nacional del Partido: Dak Lak aspira a un desarrollo rápido y sostenible

Luong Nguyen Minh Triet, secretario del Comité Provincial del Partido de Dak Lak (Fuente: VNA)

En el marco del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), la provincia altiplana de Dak Lak se ha comprometido a convertirse en una localidad de rápido crecimiento, sostenible y civilizada, manteniendo una rica identidad y contribuyendo de manera significativa a la causa revolucionaria del Partido y de la nación en la nueva era.



Luong Nguyen Minh Triet, miembro suplente del Comité Central del Partido y secretario del Comité Provincial del Partido de Dak Lak, explicó a la prensa que el XIV Congreso Nacional no solo tiene una importancia estratégica para el país, al definir las directrices de desarrollo con una fuerte orientación a la acción para el período 2026-2030, con una visión hacia 2045, sino que también establece requisitos específicos para fortalecer el liderazgo, la gobernanza y la capacidad de implementación de los comités y autoridades del Partido en todos los niveles.



Con una firme determinación política, el Comité del Partido de Dak Lak ha asumido la responsabilidad de estudiar, adaptar y aplicar rápidamente las directrices del XIV Congreso Nacional a las realidades locales, aprovechando al máximo el potencial y las fortalezas de la provincia. Destacó que la calidad, la eficacia y la sostenibilidad serán los parámetros fundamentales de su desarrollo, lo cual contribuirá a sentar bases sólidas para el futuro de la provincia.



A partir de las orientaciones establecidas en los documentos preliminares del XIV Congreso Nacional, Dak Lak ha delineado su propio rumbo a seguir. La Resolución de la primera Asamblea partidista provincial para el período 2025-2030 tiene como objetivo convertir a la urbe en un modelo de rápido crecimiento, sostenible y civilizado, con una identidad cultural rica.



Entre los objetivos clave de la provincia se incluyen tareas prioritarias y sectores de avance específico, en los cuales se evitarán enfoques dispersos o cuantitativos. En su lugar, se priorizarán áreas clave con un impacto significativo, impulsándolas de manera exhaustiva para generar avances claros y sustanciales en el desarrollo.



Las ocho tareas clave que ha identificado Dak Lak para su desarrollo incluyen: fortalecer el Partido y el sistema político, con un enfoque en la mejora del modelo de administración local de dos niveles y la calidad de los servicios públicos; movilizar todos los recursos para garantizar un crecimiento sostenido del 10 % o superior durante el período 2026-2030; y acelerar la ejecución de proyectos clave.



Además, la provincia se centrará en la implementación efectiva de nueve resoluciones estratégicas del Comité Central del Partido, incluidas la Resolución del Buró Político n.º 57-NQ/TW, que promueve el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como la Resolución n.º 68-NQ/TW sobre el impulso del desarrollo económico del sector privado.



Junto con el crecimiento económico, Dak Lak prioriza el desarrollo cultural y social, asegurando la seguridad social y el bienestar de la población, especialmente en las zonas remotas y desfavorecidas, así como entre las comunidades de minorías étnicas. La inversión en educación y salud, la mejora de la calidad de los recursos humanos y la mejora del entorno vital también son consideradas tareas de largo plazo de importancia estratégica.



En términos de preservación cultural, Dak Lak defiende firmemente que la cultura es el alma de la nación y un recurso clave para el desarrollo sostenible. La provincia está comprometida con la preservación y promoción de los valores culturales de la Altiplanicie Occidental y de la cultura costera del centro de Vietnam, considerándolos ventajas únicas que están estrechamente vinculadas con el desarrollo integral de la región y su población.



Concluyó que el XIV Congreso Nacional del Partido representa una oportunidad histórica para que Dak Lak impulse su desarrollo, manteniendo su identidad cultural y avanzando hacia un futuro más próspero y sostenible./.