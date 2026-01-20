XIV Congreso Nacional del Partido: Continuar renovando los métodos de liderazgo y gobernanza

Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, presenta el Informe (Fuente: VNA)

Durante la sesión inaugural del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) la mañana del 20 de enero, Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, presentó el Informe de evaluación sobre la labor de liderazgo y dirección del Comité Central del PCV en su XIII mandato.

Explicó que, a lo largo del período del XIII Congreso, el Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado mantuvieron una postura firme, cohesionada y unida, respetando estrictamente los principios y lineamientos del Partido. Gracias a ello, el país logró superar múltiples dificultades y desafíos, cumpliendo en lo esencial los objetivos y tareas establecidos por la Resolución del XIII Congreso, con importantes logros en varios ámbitos.

Bajo la dirección directa del Secretario General, los órganos centrales del Partido renovaron de manera constante su pensamiento y sus métodos de liderazgo, actuaron con iniciativa para aprovechar las oportunidades y obtuvieron resultados relevantes y de amplio alcance en la implementación de la Resolución del XIII Congreso.

La reforma orientada a racionalizar y simplificar el aparato organizativo se desplegó con determinación, avanzando hacia la consolidación de un modelo integral del sistema político y contando con el respaldo de cuadros, militantes y de la población.

Asimismo, se fortaleció la coordinación entre el Estado, el Frente de la Patria de Vietnam y las organizaciones sociopolíticas, lo que permitió movilizar la fuerza conjunta de todo el sistema político, promover el papel protagónico del pueblo y reforzar la gran unidad nacional.

En el ámbito del desarrollo socioeconómico, se adoptaron numerosas decisiones estratégicas e innovadoras; se mantuvo la estabilidad macroeconómica, la inflación fue controlada y el potencial, la escala y la competitividad de la economía continuaron en ascenso. Los ingresos per cápita superaron los objetivos fijados y el bienestar social, junto con la calidad de vida de la población, registró mejoras sostenidas.

La solemne inauguración del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Foto: VNA

En la cita. Fuente: VNA

En los sectores de defensa, seguridad y relaciones exteriores, el Partido siguió perfeccionando su pensamiento teórico y sus lineamientos estratégicos para la protección de la Patria y la seguridad nacional en el nuevo contexto. Se consolidaron la defensa y la seguridad, se preservaron firmemente la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial, así como el orden y la seguridad social. Paralelamente, Vietnam amplió y profundizó sus relaciones exteriores y su integración internacional, participando de manera activa y responsable en los mecanismos multilaterales y contribuyendo así al fortalecimiento de la posición y el prestigio del país en el ámbito internacional.

El informe también señaló con franqueza determinadas limitaciones y deficiencias, especialmente en la institucionalización y la implementación de algunas directrices y resoluciones del Partido, que en ciertos momentos y sectores no avanzaron con la rapidez ni la coordinación requeridas. Persisten además debilidades y problemas acumulados durante años que no han sido resueltos de forma oportuna y exhaustiva, entre ellos un marco institucional que en algunos aspectos continúa siendo un importante cuello de botella.

De cara al futuro, el Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado reafirmaron su compromiso de intensificar la construcción y el fortalecimiento del Partido, renovar con mayor decisión los métodos de liderazgo y gobernanza, elevar la calidad del trabajo ideológico, organizativo y de cuadros, reforzar la disciplina interna y promover la descentralización acompañada de una supervisión y un control efectivos del poder.

Al mismo tiempo, se subrayó la necesidad de perfeccionar de manera integral y coherente las instituciones para un desarrollo rápido y sostenible; renovar el modelo de crecimiento; impulsar los avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; y promover el desarrollo de una cultura vietnamita avanzada y profundamente arraigada en la identidad nacional. Todo ello debe ir acompañado de políticas que garanticen el progreso y la equidad social, con el objetivo de mejorar de forma constante el nivel de vida y la felicidad del pueblo.

Todas las directrices y políticas del Partido y del Estado deben partir de las necesidades, aspiraciones y derechos legítimos de la población, tomando la felicidad y la satisfacción del pueblo como criterio central de evaluación y como meta permanente de acción. Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer el papel de supervisión del pueblo y de promover la fuerza de la gran unidad nacional.

El primer ministro Pham Minh Chinh, en representación del Presídium, presidió la sesión inaugural del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

El presidente Luong Cuong, también en representación del Presídium, pronunció un discurso inaugural, subrayando la responsabilidad histórica del Congreso. Puntualizó además que el objetivo principal del evento era establecer las metas para el período 2026-2030 y tomar decisiones estratégicas a largo plazo, con el fin de impulsar el desarrollo del país, proteger la nación y construir un Vietnam fuerte y próspero, tal como lo concibió el Presidente Ho Chi Minh.

En representación del XIII Comité Central del Partido, el Secretario General To Lam, quien también preside el Subcomité de Documentos, presentó el Informe del XIII Comité Central sobre los documentos que se someterían a consideración del XIV Congreso. Resaltó los puntos clave y las novedades de los borradores, que serán debatidos y decididos durante la cita magna.

Recalcó que el lema del Congreso, "Unidad - Democracia - Disciplina - Avance - Desarrollo", refleja una gran responsabilidad histórica. Los objetivos principales del informe incluyen la creación de un entorno pacífico y estable, el desarrollo rápido y sostenible del país, la mejora del nivel de vida de la población y la meta de convertir a Vietnam en una nación desarrollada con una renta media alta para 2030, alcanzando un PIB anual de 8.500 dólares por persona.

Para alcanzar este ambicioso objetivo, el Informe Político establece 12 orientaciones clave, 6 tareas fundamentales y 3 avances estratégicos que requieren implementación urgente y resultados medibles.

El Secretario General afirmó que, con la unidad de todo el Partido y el pueblo, y con una determinación estratégica, el país alcanzará un desarrollo sólido, cumpliendo el sueño del Presidente Ho Chi Minh de un Vietnam pacífico, unificado, independiente y próspero.

Los delegados del Congreso se mostraron especialmente emocionado al recibir cartas y telegramas de felicitación de numerosos partidos políticos, organizaciones y amigos internacionales. Este apoyo refleja la relevancia del XIV Congreso como un hito importante para el Partido, el país y la nación en su conjunto.

En la sesión inaugural, Bui Thi Quynh Van, miembro del Comité Central del Partido, subjefa de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV y miembro del Secretariado del Congreso, informó que, hasta el 19 de enero de 2026, el Congreso había recibido 559 cartas y telegramas de felicitación provenientes de 109 partidos políticos, 6 organizaciones internacionales y regionales, 16 personas, 122 organizaciones populares y 306 asociaciones de vietnamitas en el extranjero.

Esta respuesta ha sido un gran estímulo para el proceso de reforma iniciado por el PCV y es testimonio de la creciente y amplia relación de cooperación y amistad entre el Partido y sus amigos internacionales, así como los estrechos lazos de los vietnamitas en el exterior con su patria.

En nombre del Presídium del Congreso, el premier Pham Minh Chinh expresó su profundo agradecimiento por el valioso apoyo y cooperación de los partidos políticos, organizaciones internacionales y amigos internacionales. Significó que este Congreso reafirma la política exterior de independencia y autodeterminación del Partido, la diversificación de las relaciones internacionales y el compromiso de Vietnam de ser un buen amigo y socio confiable de todas las naciones, trabajando hacia la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible.

En la sesión de la tarde, el Congreso continuará sus trabajos, de conformidad con el programa previamente aprobado./.