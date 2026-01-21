XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, evento estratégico en nueva era

Con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el doctor Ruvislei González Sáez, investigador titular del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, publicó en la página web ReporteAsia un artículo en el que reconoce la importancia de este acontecimiento en la estrategia de desarrollo del país indochino en la nueva era.



Ruvislei González Saez, investigador titular el Centro de Investigación de Política Internacional de Cuba. Fuente: VNA



En el artículo destacó que el XIV Congreso partidista, que tiene lugar del 19 al 25 de enero de 2026, se centra en los pasos estratégicos para una era de crecimiento nacional. Este será un momento de gran significación no solo por definir el máximo liderazgo político de los próximos cinco años, sino también porque permitirá concretar la línea de acciones en la nueva era y el camino al desarrollo en el mediano y largo plazo.



El artículo sobre el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam en la página web ReporteAsia. Fuente: VNA



Vietnam podría llamarse el último de los tigres asiáticos por los resultados que está viviendo, pero sin duda se está convirtiendo en una potencia media, y este magno evento podrá demostrarlo mediante el curso de acciones a desarrollar para el período 2027-2031, pero también al 2035 y 2045, año del centenario de la independencia del Vietnam moderno, resaltó.



Bajo el liderazgo del Partido Comunista se emprendió en 1986 un proceso de reforma a su modelo de desarrollo socioeconómico conocido como Renovación, la cual ha sido permanente y en constante transformación, incluyendo la mentalidad de sus líderes, dijo el analista. Agregó que hoy este proceso cumple 40 años y con la celebración del XIV Congreso Nacional del PCV se demuestra la consolidación del camino al socialismo y el rol del Partido en la conducción del proceso.



La aplicación del Maxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh en las condiciones específicas de Vietnam afirma que el camino del país hacia el socialismo es un proceso dinámico y creativo, alineado con las realidades del país y las tendencias de la época, expresó.



Los documentos preliminares al Congreso introducen ajustes estratégicos en la identificación de tareas clave, entre ellas el objetivo de alcanzar una tasa media de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 10 % anual o superior durante el período 2026-2030 que se basa en un nuevo modelo de crecimiento, con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como principales motores.



Se trata de una orientación estratégica que transforma la economía de un desarrollo extensivo a uno intensivo, de la dependencia de los recursos naturales y la mano de obra barata a la dependencia del conocimiento, la tecnología y una alta productividad laboral, valoró.



De igual manera, la tarea de asuntos exteriores e integración internacional, que se ha definido, por primera vez, como clave y regular, en igualdad de condiciones con la defensa y seguridad nacionales, abre el camino a un marco estratégico más integral, que promueve una estrecha coordinación entre los tres pilares de defensa, seguridad y diplomacia para proteger mejor los intereses nacionales y étnicos, manifestó. En lo social, por primera vez, se articulan de forma concreta y sistemática un sistema nacional de valores, un sistema cultural, valores familiares y los estándares del pueblo vietnamita, remarcó, y señaló que la cultura y las personas se identifican como la base, los recursos endógenos y una poderosa fuerza impulsora del desarrollo sostenible.



En este sentido, se proponen políticas innovadoras en educación y salud con objetivos muy específicos, que apuntan directamente a los derechos e intereses de la población, continuó.



En materia de defensa y seguridad nacional, los borradores también demuestran un pensamiento innovador cuando, por primera vez, se afirma la frase “desarrollo revolucionario de la industria de defensa y seguridad”, con el objetivo de construir una industria autónoma, autosuficiente, de doble uso y moderna, lo que refleja la determinación de Vietnam de desarrollar su propia industria y lograr la autosuficiencia tecnológica especialmente en el contexto de las guerras de alta tecnología, admiró.



Tras casi un siglo liderando a la nación a través de numerosos desafíos, el Partido se encuentra ahora ante una nueva misión histórica, guiar al país hacia una era de ascenso, haciendo realidad la aspiración de un Vietnam fuerte, próspero y feliz para convertirse en país desarrollado en el 2045, confirmó.



El Partido inició y lideró el proceso Doi Moi (Renovación) en 1986, una decisión histórica que generó un desarrollo sólido e integral en todos los ámbitos, y después de casi 40 años, Vietnam ha dejado de ser un país pobre y subdesarrollado y ha adquirido nueva fuerza e impulso, enunció.



Vietnam se convirtió en una de las 20 economías más dinámicas del mundo en 2025 y también logró reducir la pobreza del 80% de la población en 1985 al 1,3% en 2025, indicó.



Estos logros han creado las condiciones necesarias para que Vietnam entre en la “tercera era”, definida por el secretario general del PCV, To Lam, y otros líderes del Partido como la “Era del Ascenso Nacional”, afirmó.



Vietnam está entrando en una nueva era de desarrollo, marcada por fuertes aspiraciones y gran potencial, expresó y valoró que el XIV Congreso Nacional del PCV será decisivo en las transformaciones futuras, no exentas de desafíos internos y externos, especialmente en un entorno actualmente bien complejo y de inestabilidad global.



La celebración del magno evento será crucial para la definición futura del país y su camino en la nueva era, concluyó./.