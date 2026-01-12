XIV Congreso Nacional del Partido: Bases para una nueva etapa de desarrollo de Vietnam

El abogado Dang Chien Thang, un intelectual vietnamita residente en Estados Unidos. (Foto: VNA)

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) es considerado un acontecimiento político de especial trascendencia, al marcar las orientaciones para la próxima etapa de desarrollo del país.



El abogado Dang Chien Thang, un intelectual vietnamita residente en Estados Unidos, sostiene que el Congreso no solo hace balance de los logros alcanzados, sino que también sienta las bases para transformaciones estratégicas en el nuevo período.



Según Chien Thang, pese a la distancia geográfica, sigue de cerca la situación nacional y observa que Vietnam continúa manteniendo la estabilidad política, un crecimiento económico positivo y una mejora constante de la vida cultural y social.



Al evaluar el papel del Partido, subrayó que los resultados obtenidos en los últimos años están estrechamente vinculados al liderazgo integral del PCV.



En particular, destacó que 2025 marca una decisión histórica sobre la reorganización de las unidades administrativas y la eliminación de niveles intermedios de gestión, lo que contribuye a ahorrar recursos, impulsar el desarrollo regional y acercar el aparato estatal a la ciudadanía.



En declaraciones a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Estados Unidos, el abogado expresó su satisfacción ante las nuevas orientaciones del Partido, especialmente la política de desarrollo del sector privado con un enfoque más abierto, considerada un motor clave para el crecimiento socioeconómico.



A su juicio, para que estas directrices se traduzcan en la práctica, es necesario seguir construyendo un Estado de derecho de manera sustantiva, tomando el nivel de participación y satisfacción de la población como principal indicador, en el que la garantía de los derechos humanos desempeña un papel central.



En cuanto a la movilización de los recursos de la comunidad vietnamita en el exterior, Chien Thang afirmó que la patria sigue siendo la raíz hacia la que los connacionales dirigen su mirada y su deseo de contribuir. Para avivar aún más ese espíritu, señaló la necesidad de eliminar gradualmente las barreras existentes y mejorar el entorno de vida, especialmente en las grandes ciudades.



“Creo que la comunidad vietnamita en el extranjero estará cada vez más vinculada al país, aportará más y se sentirá orgullosa al mencionar la palabra Vietnam”, significó Chien Thang./.