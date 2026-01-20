XIV Congreso Nacional del Partido atrae la atención internacional

El portal ruso de noticias financieras y económicas “1Prime” destacó que el Congreso se centrará en debatir y aprobar la estrategia de desarrollo socioeconómico de Vietnam hasta 2030 (Fuente: VNA)

Medios internacionales, incluidos los de Rusia y Mozambique, han destacado la importancia estratégica del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), que se desarrolla en Hanoi.



El portal ruso de noticias financieras y económicas “1Prime” destacó que el Congreso se centrará en debatir y aprobar la estrategia de desarrollo socioeconómico del país hasta 2030, junto con cuestiones clave relacionadas con la organización y el personal del Partido.



Según “1Prime”, se escuchará un informe del Comité Central del Partido, que se presentará por primera vez en un formato innovador, fusionando el informe político, el informe socioeconómico y el informe de desarrollo del Partido en un único documento.



El portal ruso citó los documentos preparatorios del Comité Central del PCV para el Congreso, que subrayan el objetivo final de Vietnam en la nueva era de progreso nacional: convertirse en una nación próspera, poderosa y socialista, alineándose con las principales potencias mundiales.



En este sentido, la principal prioridad del PCV para los próximos cuatro años será alcanzar sus objetivos estratégicos: convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna y un ingreso medio-alto para 2030, sentando las bases para el siguiente avance estratégico: convertirse en un país desarrollado de ingresos altos para 2045.



“1Prime” también resaltó el programa de rápido desarrollo de Vietnam, basado en los logros de modernización de los últimos 40 años, el cual establece como objetivo un crecimiento medio anual del PIB de al menos el 10% durante el período 2026-2030. Para lograr esto, se requerirá un nuevo modelo de crecimiento, una reestructuración económica integral y una aceleración de la industrialización y la modernización, con la ciencia, la tecnología y la innovación como principales motores del desarrollo.



Por otro lado, un boletín del Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), el partido gobernante de Mozambique, resaltó el ambiente de solidaridad, optimismo y celebración que se vivió en Hanoi durante los días previos y la inauguración del Congreso.



Frelimo informó que la capital vietnamita se vistió de gala con banderas y carteles que celebraban este importante evento político para el Partido y el pueblo vietnamitas. En este contexto, el boletín subrayó que, al albergar el XIV Congreso Nacional, Hanoi reafirma su papel como centro político y cultural de Vietnam, contribuyendo a la promoción de los valores de la solidaridad entre los vietnamitas.



En cuanto al primer día de trabajo, el 19 de enero, Frelimo indicó que el Congreso se centró en la revisión y aprobación de la agenda de la sesión preparatoria y el reglamento electoral, bajo la presidencia del miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Los medios internacionales señalaron que el XIV Congreso Nacional del PCV no solo es un acontecimiento político crucial para Vietnam, sino que también marca el inicio de un nuevo período de desarrollo, configurando la visión y motivación del país indochino para las próximas décadas./.