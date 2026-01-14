XIV Congreso del PCV: Renovación del modelo de crecimiento impulsa transformación de Vietnam

París (VNA)- El énfasis del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en renovar el modelo de crecimiento y mejorar la productividad, la calidad y la competitividad de la economía es un paso de significado estratégico, evaluó Tran Ha My, directora de la Red de Innovación de Vietnam en Europa (VINEU), con sede en Francia, y presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios Vietnamitas en Europa (VYBE).



Tran Ha My, directora de la VINEU en Francia y presidenta de la VYBE. Foto: VNA

La funcionaria destacó que el acontecimiento ocurre en un contexto donde Vietnam ha superado la etapa de crecimiento basada principalmente en la mano de obra barata y la inversión extensiva.Compartió que, a partir de la realidad en Francia, se observa que las naciones y empresas que mantienen su competitividad a largo plazo se centran intensamente en la ciencia, la tecnología, la innovación y la industria de alto valor añadido. Por ejemplo, los clústeres de innovación como Paris-Saclay se han convertido en nuevos motores de crecimiento en el país europeo gracias a la estrecha conexión entre Estado, empresas, institutos de investigación y universidades. Este modelo demuestra que, si Vietnam se mantiene firme en una orientación de desarrollo basada en el conocimiento, la tecnología y la innovación, puede crear nuevos polos de crecimiento y reducir su dependencia de sectores intensivos en mano de obra.Ha My percibió que el interés en Vietnam se está desplazando claramente hacia ámbitos como la tecnología digital, la industria de semiconductores, las energías renovables, la logística inteligente y el sector aeroespacial. Esto indica que las orientaciones establecidas para el XIV Congreso Nacional del PCV no solo son correctas desde el punto de vista estratégico, sino que también están alineadas con las tendencias globales de desplazamiento de la inversión.Al referirse a los puntos clave que deben resolverse para generar confianza en la comunidad empresarial y los inversores, consideró que la cuestión fundamental no reside únicamente en los incentivos, sino en la confianza institucional y en la capacidad del Estado para brindar un acompañamiento a largo plazo. Según la experta, la comunidad de jóvenes empresarios vietnamitas en el extranjero necesita un entorno de políticas estable, transparente y con capacidad de previsión a largo plazo, especialmente en los sectores de tecnología, innovación, finanzas digitales y economía verde.Además, subrayó la necesidad de mecanismos de "ventanilla única" reales, diseñados específicamente para las empresas e inversores vietnamitas en el exterior, en particular para las generaciones jóvenes. Si Vietnam contara con centros de enlace similares que conecten directamente con la comunidad de jóvenes empresarios vietnamitas en el extranjero, el flujo de capital, conocimiento y proyectos de innovación se activaría con mucha más fuerza.Según Ha My, se requiere un enfoque más abierto hacia la economía privada y el emprendimiento, creando espacios de experimentación para el sector privado, especialmente para las empresas jóvenes, con el fin de generar un impulso de innovación potente y sostenible.Ha My valoró que la comunidad vietnamita en Francia y Europa comprende el entorno de negocios y los estándares internacionales, y posee el deseo de contribuir a su Patria. A su criterio, si el Partido y el Estado adoptan un enfoque proactivo y duradero hacia la comunidad de jóvenes empresarios en el extranjero, los connacionales serán uno de los recursos clave para contribuir a la realización de los objetivos de desarrollo propuestos para el XIV Congreso Nacional del PCV./.