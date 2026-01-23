XIV Congreso del PCV recibe 898 mensajes de felicitación

Partidos políticos, organizaciones internacionales, individuos, organizaciones políticas, populares y de amistad y asociaciones de residentes vietnamitas en el extranjero enviaron hasta la fecha 898 cartas y mensajes de felicitación a XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), concluido hoy en Hanoi.



El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, XIV mandato, se presenta en el Congreso. Foto: VNA



En las cartas y mensajes de felicitación, expresaron cálido afecto por el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam y ofrecieron evaluaciones positivas y completas, demostrando un nivel cada vez más alto de apoyo político al papel de liderazgo del PCV y a la dirección del desarrollo del país indochino en el nuevo período.



El Partido de Acción Popular de Singapur valoró enormemente los logros que Vietnam ha alcanzado en los últimos tiempos, que reflejan la visión y la capacidad del PCV y del pueblo vietnamita.



Expresó el deseo de aumentar aún más la cooperación con el PCV a través del establecimiento del Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, con el objetivo de crear una base para promover intercambios de delegaciones de alto nivel, así como mejorar los debates sobre gobernanza, administración pública y transformación.



El Partido de Justicia Popular (PKR) de Malasia valoró que el XIV Congreso Nacional del PCV fue un hito importante en la vida política de Vietnam y se espera que los resultados del acontecimiento político continúen contribuyendo al desarrollo, la prosperidad y el papel internacional del país.



Mientras la Organización Nacional de los Malayos Unidos (UMNO) expresó su deseo de intensificar las relaciones de amistad con el PCV en los próximos tiempos luego de extender sus felicitaciones al éxito del XIV Congreso Nacional.



En su carta de felecitación, el Partido Rusia Justa resaltó que el PCV desempeña un papel extremadamente importante en la construcción de una sociedad desarrollada y justa, en beneficio del pueblo.



Se espera que bajo el sabio liderazgo del PCV, Vietnam se mantendrá estable, exitoso y próspero, manifestó, al mismo tiempo, formuló votos porque las relaciones entre los dos países se desarrollen más profundas y amplias en todos los ámbitos.



La relación de cooperación entre los dos Partidos también seguirá desarrollándose sobre la base del diálogo confiado y el entendimiento mutuo, comentó.



A la vez, el Partido del Trabajo de Suiza subrayó que a lo largo de todas las etapas, bajo el liderazgo del Partido, la revolución vietnamita ha alcanzado enormes éxitos y el país indochino ha entrado en una nueva era de desarrollo, iniciada con este exitoso XIV Congreso Nacional del PCV.



Vietnam sigue siendo un ejemplo importante para todas las fuerzas progresistas y los partidos comunistas en la lucha por la revolución mundial y en el trabajo conjunto para construir una sociedad mejor donde nadie quede atrás, elogió.



El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró que a través de la exitosa organización del XIV Congreso Nacional del PCV, un evento de gran importancia histórica, el país continúa afirmando que el modelo socialista vietnamita está avanzando firmemente hacia el futuro y construyendo una era de prosperidad del pueblo.



Por otro lado, el Partido Comunista de Bolivia (PCB) afirmó que el XIV Congreso Nacional fortalecerá la unidad y la confianza del pueblo vietnamita, además de promover los requisitos necesarios para que el país logre avances en el desarrollo socioeconómico, el conocimiento científico y tecnológico, la innovación y la transformación digital, y mejore el liderazgo y la capacidad del combate del Partido.



En su mensaje, el Partido Comunista de Colombia reiteró que los logros de 40 años de Doi Moi (Renovación) son un testimonio vívido de la aplicación del marxismo-leninismo a las condiciones específicas de Vietnam.



La experiencia de Vietnam demuestra que el socialismo no es una fórmula dogmática, sino un proceso dinámico y creativo profundamente conectado con soluciones que satisfacen las necesidades de los trabajadores, remarcó.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) felicitó a Vietnam por sus destacados logros socioeconómicos y consideró que el crecimiento sostenible y las reformas estructurales han contribuido a hacer de Vietnam una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático.



Enfatizó que el 2026 es un año crucial para que Vietnam aumente su participación en los mecanismos y bases de datos de la OCDE.



La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señaló que las principales orientaciones del XIV Congreso son coherentes con los principios y la misión de la entidad, sobre todo la autonomía estratégica, el aumento de la resiliencia y el énfasis en el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como impulsores clave del desarrollo.



La UNCTAD afirmó su disposición a seguir cooperando, acompañando y apoyando a Vietnam en el logro de sus objetivos de desarrollo a largo plazo, incluido la meta de convertirse en un país de altos ingresos para 2045.



El director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Daren Tang, envió un mensaje de video felicitando al XIV Congreso y reconoció el sólido y sostenido crecimiento de Vietnam y su alta clasificación en el Índice Global de Innovación.



Elogió el papel central de la ciencia, la tecnología, la innovación y la propiedad intelectual en la estrategia de desarrollo nacional de Vietnam, en particular el fuerte compromiso político expresado en la Resolución Nº 57 del Buró Político del PCV.



La OMPI está dispuesta y comprometida a seguir apoyando a Vietnam en el desarrollo de su potencial de innovación vinculado a la propiedad intelectual, contribuyendo a la materialización de los objetivos de desarrollo a largo plazo del país sudesteasiático, incluido el de convertirse en una economía industrial moderna para 2030 y un país de altos ingresos en 2045, concluyó./.