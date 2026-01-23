XIV Congreso del PCV marca un hito histórico para Vietnam, afirma líder partidista

Luego de la clausura del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el secretario general del PCV, To Lam, presidió una conferencia de prensa internacional en el Centro Nacional de Convenciones de Hanói para anunciar los resultados de ese gran acontecimiento político.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, presidió la conferencia de prensa internacional. Foto: VNA



En sus palabras, To Lam enfatizó que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam fue un éxito rotundo y se trata de un hito en los 96 años de historia del PCV y en la historia milenaria de la civilización y el heroísmo de la nación.



Al referirse al lema del evento "Unidad - Democracia - Disciplina - Avance - Desarrollo", el líder partidista afirmó el éxito del Congreso, destacando las nuevas características y decisiones fundamentales tomadas por el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam.



Panorama del evento. Foto: VNA



El acontecimiento fue verdaderamente un congreso de unidad y solidaridad y demostró la voluntad, el temple, las aspiraciones, la determinación, la fuerza y la cultura del pueblo vietnamita y del PCV en la nueva etapa del desarrollo nacional, reiteró.El dirigente señaló que el evento no sólo alcanzó un alto nivel de consenso sobre el contenido de los documentos y el programa de acción, sino que también logró un gran consenso en la selección del personal para el Comité Central del PCV del XIV mandato.



El Congreso eligió el Comité Central del XIV mandato, integrado por 200 miembros, de los cuales 180 son miembros titulares y 20 suplentes, precisó.



Reporteros de agencias de noticias asisten a la conferencia de prensa. Foto: VNA



Inmediatamente después, el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam eligió el Buró Político, el Secretariado y el Secretario General, entre otros cargos y asignó tareas a los miembros del Buró Político y del Secretariado, agregó.



Los miembros del Comité Central del XIV mandato representan a aproximadamente 5,6 millones de integrantes partidistas, quienes poseen todas las cualidades, ética, prestigio, capacidad y cualificaciones necesarias, destacó.



El Congreso se fijó la construcción del Comité Central, del Buró Político, del Secretariado, especialmente de los dirigentes del Partido y del Estado del XIV mandato, como un colectivo limpio, fuerte, verdaderamente unido, con alto consenso en la voluntad y la acción, el cual demuestra el espíritu pionero, de lucha, acción y disciplina, y está dispuesto a sacrificarse por la noble causa del Partido, por la vida próspera y feliz del pueblo, remarcó.

También adoptó por unanimidad decisiones históricas para realizar con éxito los dos objetivos estratégicos de 100 años establecidos por el XIII Congreso Nacional del Partido, precisó.



"Con la fuerza de las raíces históricas de la nación, con la rica tradición de casi un siglo de liderazgo del PCV, con el apoyo, la cooperación y la unidad de todo el pueblo, y con el aliento, la motivación y la colaboración de numerosos amigos internacionales y personas progresistas en el mundo, implementaremos con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y construiremos un Vietnam socialista pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz", puntualizó el Secretario General./.