XIV Congreso del Partido: Pilares para el desarrollo sostenible de Vietnam

Wellington (VNA) - El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) será clave para sentar las bases de un desarrollo a largo plazo en el país, aseguró James Kember, exembajador de Nueva Zelanda en Hanoi durante el mandato 2006-2009.

James Kember, exembajador de Nueva Zelanda en Hanoi. Foto: VNA

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Kember destacó que la revisión de 40 años de la política de renovación (Doi Moi) y las resoluciones del Partido, que se debatirán en el Congreso, ofrecerán directrices fundamentales para el futuro de Vietnam.

El exembajador recordó que en noviembre de 2025, fue parte de una delegación de Nueva Zelanda que visitó Hanoi, donde se llevaron a cabo varias reuniones, incluida una con el Consejo Teórico Central del PCV.

Durante el encuentro, los miembros del Consejo expusieron las metas de desarrollo del país, subrayando la necesidad de adaptarse a un entorno global marcado por avances tecnológicos rápidos y una economía en constante cambio.

Kember subrayó que para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, Vietnam debe poner especial énfasis en la tecnología, la innovación y la transformación digital. Asimismo, destacó que los países aliados de Vietnam seguirán de cerca cómo el PCV abordará estos temas en su próximo Congreso.

También advirtió sobre los retos a los que se enfrenta Vietnam, tales como el cambio climático global y cuestiones de seguridad en el ámbito terrestre, marítimo y cibernético. En este sentido, destacó que para alcanzar un desarrollo sostenible, el PCV debe formular planes económicos y sociales adecuados, que a su vez garanticen el bienestar de la población en un contexto internacional cambiante.

Respecto a la posición internacional de Vietnam, Kember señaló que la ampliación de las relaciones del país al nivel "asociación estratégica integral" con potencias globales en los últimos años refleja la determinación de Hanoi.

Esta cooperación, puntualizó, cubre una amplia gama de áreas, incluyendo la política, la economía y los intercambios culturales, y demuestra el compromiso de Vietnam en la construcción de relaciones internacionales más sólidas.

Sobre los nexos entre Vietnam y Nueva Zelanda, el exembajador afirmó que ambos países deben seguir reforzando sus vínculos con socios regionales, especialmente con sus países vecinos.

Aunque estos socios no puedan compensar completamente los cambios en el comercio global, según Kember, la cooperación regional será clave para fortalecer las relaciones de seguridad y sentar las bases para el intercambio en otros sectores.

Subrayó que, en un contexto global donde las normas internacionales, el comercio libre y el desarme están perdiendo terreno, la necesidad de cooperación y entendimiento con socios regionales es más urgente que nunca. En este contexto, la relación entre Vietnam y Nueva Zelanda tiene un enorme potencial para seguir fortaleciéndose y expandiéndose en los próximos años./.