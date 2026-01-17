XIV Congreso del Partido: oportunidad para seguir potenciando los valores culturales de Vietnam

Le Y Linh, académica especializada en música en Francia. (Foto: VNA)

Del 19 al 25 de enero, el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam reafirmará el papel de la cultura como fundamento espiritual, motor del desarrollo sostenible y fuerza blanda del país en el contexto de la integración internacional profunda.



Le Y Linh, académica especializada en música en Francia, considera que la cultura debe ser colocada al mismo nivel que otras áreas en la estrategia de desarrollo del país.



A su juicio, la inversión en cultura no debe limitarse solo a la preservación, sino que debe estar vinculada a la creatividad, de modo que los valores culturales sean tanto conservados como desarrollados en la vida contemporánea.



Como profesional en música y estudio del patrimonio, Y Linh espera que el XIV Congreso del Partido establezca orientaciones para inversiones a largo plazo en la cultura, especialmente para apoyar a los jóvenes compositores y los nuevos proyectos de creación.



Esto contribuirá a mantener las tradiciones y crear oportunidades para que la música vietnamita se integre más profundamente en la música internacional, dijo.



También destacó la importancia de un apoyo sostenible a largo plazo en la construcción de una estrategia cultural duradera. Solo con una estrategia estable, la cultura podrá convertirse realmente en una fuerza blanda, elevando la posición del país, reflexionó.



Le Y Linh sugirió a Vietnam combinar dos enfoques: preservar la identidad cultural y fomentar la creatividad moderna, para que la cultura nacional sea más accesible al público internacional.



Basándose en su experiencia en Francia, señaló que los proyectos musicales, exposiciones y programas educativos han ayudado a que la cultura vietnamita sea percibida de manera más positiva.



Respecto al papel de los vietnamitas en el extranjero, opinó que los proyectos de colaboración a largo plazo son los más efectivos. El Gobierno debe construir programas de cooperación en investigación y ejecución, para permitir que los vietnamitas en el extranjero contribuyan al desarrollo cultural del país, especialmente en el ámbito musical.



Le Y Linh es hija del difunto músico Hoang Van, uno de los grandes nombres de la música vietnamita, y junto con su familia ha realizado trabajos de recopilación y restauración de la colección de obras de su padre, contribuyendo a que esta colección forme parte del Programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En Francia, ella también impulsa activamente proyectos de intercambio musical y educación cultural, promoviendo los valores de la música vietnamita a nivel mundial./.