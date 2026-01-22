XIV Congreso del Partido, nuevo motor de crecimiento de Vietnam tras 40 años de Renovación

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam se considera un nuevo motor para el desarrollo rápido y sostenible del país en el próximo período, subrayó la doctora Sandra Scagliotti, cónsul honoraria de Vietnam en la ciudad de Turín, en el norte de Italia.

La doctora Sandra Scagliotti, investigadora sobre Vietnam y Cónsul Honoraria del país indochino en Turín, Italia. Fuente: VNA

Durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Scagliotti enfatizó que este Congreso no solo constituye una ocasión para revisar los 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación), sino que también permite identificar nuevas oportunidades, desafíos y soluciones estratégicas para el futuro.

La cónsul señaló los logros económicos destacados de Vietnam en 2025, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 8,02% a pesar del contexto de lenta recuperación de la economía mundial. El PIB per cápita de Vietnam totalizó los 5.026 dólares, un crecimiento de 326 dólares en comparación con 2024, colocando al país en el grupo de los países de ingreso medio alto, uno de los principales objetivos del XIII Congreso.

Además, el comercio y la inversión se mantuvieron como pilares fundamentales para la economía vietnamita. La facturación total de importaciones y exportaciones en 2025 ascendió a 930 mil millones de dólares, posicionando a Vietnam entre los 20 principales países en comercio global. Este resultado, según Scagliotti, refleja la resiliencia y capacidad de adaptación de Vietnam frente a un entorno económico global turbulento.

Scagliotti también destacó los buenos resultados registrados en los sectores industrial, de la construcción y agrícola, a pesar de los desafíos derivados de los desastres naturales. Esto refleja los esfuerzos incansables de Vietnam para mantener la estabilidad macroeconómica, estimular la demanda interna y responder de manera eficaz a las dificultades globales.

Vietnam, señaló la cónsul, se ha destacado como uno de los países líderes en la transformación digital y en el desarrollo de infraestructura. El país se ha consolidado como un socio confiable en el ámbito económico, gracias a la firmeza y visión estratégica del liderazgo del Partido Comunista de Vietnam.

En cuanto a la estrategia diplomática de Vietnam, Scagliotti expresó su admiración por su enfoque flexible pero firme, destacando que en un mundo cada vez más multipolar y fragmentado, este modelo ha permitido a Vietnam consolidarse como un ejemplo de convivencia pacífica, cooperación y desarrollo sostenible. Según ella, la política exterior de Vietnam, basada en una diplomacia popular coherente y eficaz y en el multilateralismo, ha sido clave para expandir una red de asociaciones cada vez más estable y equilibrada, lo que proporciona una base sólida para gestionar los asuntos exteriores de manera ágil en un entorno internacional volátil.

También subrayó que el Partido Comunista de Vietnam debe mantener su firmeza sin dogmatismos, promoviendo la innovación sin apartarse de los principios fundamentales del pensamiento de Ho Chi Minh. Este enfoque, dijo, permitirá al país avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo con bases sólidas y una visión estratégica.

Por último, Scagliotti destacó que las nuevas generaciones de Vietnam y del mundo entero pueden encontrar valiosas lecciones en los valores fundamentales de la Revolución vietnamita y en el pensamiento de Ho Chi Minh. En la era digital, aseguró, bajo el liderazgo del Partido, Vietnam no solo está preparado para adaptarse a la nueva revolución industrial, sino también para enfrentar y superar los desafíos del futuro de manera proactiva./.