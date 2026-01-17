XIV Congreso del Partido: La diplomacia parlamentaria en la era del ascenso de Vietnam

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)

El XIV Congreso Nacional del Partido marca un hito clave en el proceso de desarrollo de Vietnam en una nueva etapa histórica. En este contexto, y junto con la diplomacia del Partido, la diplomacia estatal y la diplomacia popular, la diplomacia parlamentaria seguirá reforzando su papel y su posición, contribuyendo a movilizar recursos para que el país avance hacia una nueva era de prosperidad, felicidad y desarrollo sostenible.

La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presenta a continuación el artículo “La diplomacia parlamentaria en la era del ascenso de la nación”, del miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man:

A lo largo de 80 años de historia, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, la Asamblea Nacional no ha dejado de fortalecerse y renovarse. De manera constante, ha elevado la calidad, la eficacia y la eficiencia de sus actividades, afirmando con creciente solidez su papel como el máximo órgano representativo del pueblo y la suprema autoridad del Estado de la República Socialista de Vietnam.

En ese proceso de desarrollo, la diplomacia parlamentaria se ha consolidado como un canal diplomático de importancia estratégica. Junto con la diplomacia del Partido, la diplomacia estatal y la diplomacia popular, ha contribuido a conformar una diplomacia vietnamita profesional y moderna, elevando la posición del país en la arena internacional, impulsando un desarrollo rápido y sostenible, protegiendo firmemente la soberanía y los intereses nacionales, y fortaleciendo la base jurídica necesaria para una integración internacional profunda y efectiva.

*Una diplomacia parlamentaria desplegada de forma sistemática e integral

La práctica reciente demuestra que las actividades exteriores de la Asamblea Nacional se han desplegado de manera cada vez más sistemática e integral, con un volumen de trabajo creciente y resultados significativos en múltiples ámbitos.

En el plano legislativo y de supervisión, la Asamblea Nacional ha aprobado numerosas leyes y ordenanzas directamente vinculadas a la acción exterior, como la Ley de Tratados Internacionales, la Ley de Fronteras Nacionales, la Ley Marítima de Vietnam, la Ley de Acuerdos Internacionales, la Ley de Nacionalidad, la Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Vietnam y la Ley de las Misiones Representativas de Vietnam en el Exterior. Asimismo, ha ratificado importantes acuerdos internacionales, entre ellos el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), el Tratado de Libre Comercio Vietnam–Unión Europea (EVFTA), el Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam–Unión Europea (EVIPA) y otros tratados de libre comercio de nueva generación.

Estas decisiones han contribuido de manera sustancial a la creación y perfeccionamiento progresivo de una base jurídica sólida, adecuada a las condiciones del país y a las exigencias de la integración internacional. Al mismo tiempo, las opiniones, evaluaciones y análisis de los órganos de la Asamblea Nacional y de los diputados sobre asuntos exteriores e integración internacional son cada vez más abundantes y prácticas, aportando contribuciones concretas a la formulación y aplicación de la política exterior del Partido y del Estado.

La cooperación parlamentaria bilateral se ha promovido de forma activa y eficaz en múltiples niveles, con especial atención a los países vecinos, al fortalecimiento de las relaciones con socios estratégicos y a la profundización de los vínculos con grandes socios y amigos tradicionales. Destaca, en particular, la participación directa y activa del Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea Nacional, bajo el principio de proactividad, responsabilidad, flexibilidad e integralidad en todos los ámbitos.

Paralelamente, los intercambios de delegaciones entre los comités y órganos especializados de la Asamblea Nacional de Vietnam y los parlamentos de otros países se han establecido y desarrollado con resultados positivos. Los contenidos de cooperación se han diversificado y ya no se limitan al intercambio de experiencias legislativas o a la supervisión de la aplicación de leyes y compromisos internacionales, sino que también abren nuevas oportunidades para la cooperación al desarrollo, la solución de cuestiones pendientes, la generación de confianza y el fortalecimiento del entendimiento mutuo, contribuyendo a proyectar la imagen de una Asamblea Nacional vietnamita dinámica, innovadora, profesional y eficaz.

Hasta la fecha, la Asamblea Nacional de Vietnam ha establecido relaciones con más de 140 parlamentos y ha creado más de 50 grupos parlamentarios de amistad, desplegando numerosas actividades prácticas y efectivas. Además, ha suscrito múltiples acuerdos de cooperación con órganos legislativos extranjeros, incluidos acuerdos firmados simultáneamente con cámaras altas y bajas.

La ampliación y profundización continuas de estas relaciones han contribuido a facilitar la diplomacia estatal en los ámbitos político, diplomático, de defensa y seguridad, así como en economía, comercio, inversión, cooperación para el desarrollo sostenible, ciencia y tecnología, cultura, educación y los intercambios entre pueblos.

En el ámbito multilateral, la Asamblea Nacional de Vietnam es miembro activo de numerosas organizaciones parlamentarias regionales y mundiales, como la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) y la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF), además de participar en otros foros interparlamentarios de carácter no permanente.

Un rasgo destacado de la diplomacia parlamentaria multilateral vietnamita ha sido la organización en el país de importantes conferencias internacionales y regionales, entre ellas la 132.ª Asamblea de la UIP (2015), la 26.ª Conferencia del APPF (2018), la 41.ª Asamblea General de la AIPA (2020), la 9.ª Conferencia Global de Jóvenes Parlamentarios de la UIP (2023) y, en 2025, la Reunión del Comité Ejecutivo de la APF y el Foro Parlamentario Francófono sobre agricultura sostenible, seguridad alimentaria y respuesta al cambio climático.

Estas actividades han reafirmado la disposición de Vietnam a ser un amigo y socio confiable, así como su participación activa y responsable en los foros parlamentarios regionales e internacionales. En dichos mecanismos, la Asamblea Nacional de Vietnam ha propuesto numerosas iniciativas orientadas a promover el desarrollo sostenible, fortalecer la confianza, impulsar la diplomacia preventiva, prevenir conflictos y resolver disputas por medios pacíficos conforme al derecho internacional, iniciativas que han recibido un amplio respaldo y alta valoración por parte de la comunidad internacional.

Asimismo, la diplomacia parlamentaria ha contribuido a promover el diálogo y a resolver de manera adecuada diversas cuestiones concretas de política exterior, como las relacionadas con fronteras y territorios, así como los temas de religión, democracia, derechos humanos, información y comunicación exterior, y los obstáculos institucionales o dificultades surgidas en la cooperación bilateral.

La diplomacia parlamentaria también ha desempeñado un papel relevante en la movilización de la comunidad vietnamita en el exterior hacia la patria. A través de visitas oficiales y encuentros con dirigentes parlamentarios de países con una numerosa diáspora vietnamita, las delegaciones de la Asamblea Nacional han prestado atención a la vida y las actividades de los compatriotas, han organizado encuentros comunitarios para informar sobre los logros socioeconómicos del país y las nuevas políticas del Partido y del Estado -especialmente las dirigidas a los vietnamitas en ultramar- y han escuchado sus aspiraciones, alentándolos a contribuir al desarrollo nacional.

*La diplomacia parlamentaria continúa afirmando su envergadura y posición para movilizar recursos hacia una nueva era

El XIV Congreso Nacional del Partido marca un momento decisivo para el desarrollo del país en una nueva etapa, en un contexto internacional y regional caracterizado por rápidas transformaciones, con oportunidades emergentes pero también desafíos complejos para la diplomacia vietnamita.

En este escenario, el objetivo general de la diplomacia parlamentaria es, junto con los demás pilares de la diplomacia nacional, seguir de cerca las decisiones y lineamientos del Partido, consolidar los logros alcanzados y mantener un entorno de paz y estabilidad favorable a la construcción, defensa y desarrollo del país. Al mismo tiempo, busca cumplir con éxito las tareas estratégicas de desarrollo socioeconómico, avanzar hacia los objetivos establecidos para 2030 con visión a 2045, y defender con firmeza y perseverancia la independencia, la soberanía y la integridad territorial, salvaguardando los intereses fundamentales de la nación conforme al derecho internacional.

La diplomacia parlamentaria debe seguir fortaleciendo su papel como componente clave de una diplomacia integral y moderna, participar de manera activa, proactiva y responsable en los mecanismos parlamentarios multilaterales, promover las relaciones bilaterales con parlamentos de otros países -especialmente con socios estratégicos y relevantes- y elevar la calidad de la labor legislativa, de ratificación y de supervisión del cumplimiento de los tratados internacionales, garantizando la armonía entre los intereses nacionales y los compromisos internacionales.

En el contexto de la transformación digital y de la rápida evolución del entorno internacional, la Asamblea Nacional enfrenta también la necesidad de renovar de forma decidida sus modalidades de acción exterior. Ello incluye el fortalecimiento del uso de tecnologías de la información, la ampliación de los formatos de diálogo e intercambio en línea y la mejora de la oportunidad y eficacia de los contactos y la conectividad parlamentaria. Paralelamente, la formación de un cuerpo profesional de funcionarios dedicados a la diplomacia parlamentaria, con solidez política, dominio de idiomas y tecnologías, y conocimiento profundo del derecho y las prácticas internacionales, constituye un factor decisivo para elevar la calidad y la eficacia de estas actividades.

En particular, a partir del estudio y seguimiento de los artículos y orientaciones del secretario general del Partido, To Lam, sobre la integración internacional en la nueva coyuntura y la misión de la diplomacia en la “nueva era”, la diplomacia parlamentaria debe continuar desempeñando un papel activo en la materialización de la visión y la aspiración de llevar al país “de una integración profunda a una integración plena, hacia el estatus de una nación en ascenso”.

A la luz del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, y junto con la diplomacia del Partido, la diplomacia estatal y la diplomacia popular, la diplomacia parlamentaria seguirá afirmando la envergadura y la posición consolidadas a lo largo de los años. Mediante la aplicación coherente de soluciones destinadas a garantizar el liderazgo del Partido, elevar la calidad del asesoramiento, profesionalizar la implementación de las actividades exteriores y fortalecer el papel activo y proactivo de la Asamblea Nacional tanto en el ámbito bilateral como multilateral, contribuirá a movilizar recursos para que el país ingrese en una nueva era y haga realidad la aspiración de construir un Vietnam próspero, feliz y desarrollado./.