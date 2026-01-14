XIV Congreso del Partido es un hito de profundo significado histórico para Vietnam

Hanoi (VNA) - El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) se considera como un hito de profundo significado histórico, según afirmó R.Arun Kumar, jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de la India-Marxista.



R.Arun Kumar, jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de la India-Marxista. Foto: VNA



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en vísperas del próximo XIV Congreso Nacional del PCV, R.Arun Kumar destacó el impacto trascendental del Congreso y subrayó la importancia de las orientaciones estratégicas de Vietnam para el futuro en un contexto global marcado por rápidos cambios y una creciente competencia geopolítica.



Kumar reconoció los logros del PCV en la conducción del país, a pesar de los obstáculos, hacia un desarrollo sostenido con avances socioeconómicos significativos. En el período 2021-2025, Vietnam ha alcanzado un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente el 6,3%. A ello se suman mejoras continuas en la esperanza de vida y en el nivel de vida de la población, lo que ha resultado en un notable aumento en el índice de felicidad, posicionando a Vietnam entre los 50 países más felices del mundo.



Luego de 40 años del proceso de Renovación (Doi Moi), Vietnam entra en una nueva fase de su desarrollo con dos hitos estratégicos importantes: el centenario de la fundación del PCV en 2030 y el centenario de la Revolución Socialista en Vietnam en 2045. En este marco, el XIV Congreso se perfila como un evento clave para definir un nuevo modelo de crecimiento que se base en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, con el objetivo de asegurar un crecimiento alto y sostenible en los próximos años.



Al evaluar los nuevos puntos incluidos en el borrador de los Documentos del XIV Congreso, R. Arun Kumar señaló que la incorporación de la protección del medio ambiente como parte integral del desarrollo económico y social refleja la urgente necesidad de un enfoque de desarrollo sostenible. Destacó esta decisión como un ajuste acertado y con visión de largo plazo del PCV.



Asimismo, valoró positivamente el enfoque en la política exterior y la integración internacional, considerándolos tareas clave y permanentes del país, al igual que la defensa y la seguridad. Según él, Vietnam ha consolidado su papel y posición en la escena internacional gracias a su política exterior independiente, autodeterminante y responsable. El país, agregó, ha demostrado su capacidad para contribuir activamente a la cooperación y solidaridad entre los países en desarrollo, promoviendo la paz y la estabilidad global.

Los documentos del XIV Congreso también reafirman el rol central de la cultura, el ser humano y el sector privado en el proceso de desarrollo. La promoción de los valores culturales y éticos del Presidente Ho Chi Minh, así como la lucha contra la corrupción y la construcción de un estilo de vida saludable, fueron identificados como pilares fundamentales para garantizar un desarrollo social armonioso y sostenible.



Desde una perspectiva internacional, R. Arun Kumar expresó su confianza en que, bajo una orientación estratégica acertada y con una determinación política firme, Vietnam continuará avanzando de manera sólida hacia el cumplimiento exitoso de los objetivos centenarios establecidos por el Partido y el Estado./.