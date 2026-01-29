XIV Congreso del Partido abre nuevas oportunidades para relación Vietnam-China

Hanoi (VNA) - El embajador chino en Hanoi, He Wei, destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam ha dado inicio a una nueva etapa en los nexos entre ambos países, abriendo nuevas oportunidades de cooperación.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático reiteró que la convergencia de los momentos clave en el desarrollo de Vietnam y China impulsará significativamente la relación bilateral, llevándola hacia un nivel más integral, sostenible y efectivo.

Subrayó que tanto Vietnam como China son naciones socialistas bajo el liderazgo del Partido Comunista y están comprometidas con el camino socialista. En este contexto, el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam no sólo marca un hito crucial para el desarrollo del país, sino que también tiene un impacto positivo en la construcción del socialismo a nivel global.

He Wei resaltó que esta coincidencia histórica entre los dos países crea una oportunidad sin precedentes para el desarrollo conjunto, beneficiando no solo a cada nación, sino también a los vínculos bilaterales.

En el marco del 15.º Plan Quinquenal de China y con Vietnam entrando en una nueva era tras su XIV Congreso, el embajador afirmó que la cooperación estratégica entre los dos países continuará fortaleciéndose, especialmente en los ámbitos político, económico y cultural.

Ambas naciones aprovecharán sus similitudes en sistemas políticos e ideales para promover una cooperación más profunda y efectiva, consolidando la Comunidad de Futuro Compartido con significado estratégico entre Vietnam y China.

He Wei enfatizó la importancia de fortalecer la confianza estratégica mutua y continuar consolidando las relaciones entre los líderes de ambos países. En este sentido, las dos naciones llevarán adelante mecanismos de cooperación política bilateral, como el Comité de Dirección para la Cooperación Bilateral y el mecanismo de Diálogo Estratégico "3+3" entre los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública. Estas iniciativas tienen como objetivo ampliar la cooperación en diferentes niveles, incluyendo el Partido, el Gobierno, el Ejército y las fuerzas encargadas de la ley.

La cooperación económica sigue siendo un pilar fundamental en las relaciones bilaterales. El diplomático destacó la importancia de iniciativas como la "Franja y la Ruta" y los acuerdos de infraestructura, como los proyectos de ferrocarriles y autopistas, que contribuirán al crecimiento del comercio bilateral. Además, indicó que el vasto mercado chino sigue abierto a recibir más productos de alta calidad provenientes de Vietnam.

Más allá de la cooperación económica, el embajador subrayó la importancia de fortalecer los lazos entre los pueblos de ambos países. El impulso de intercambios culturales, educativos, turísticos y de salud será clave para estrechar los nexos de amistad y crear una base sólida para una relación duradera.

Finalmente, He Wei reiteró que ambas partes deben seguir compartiendo experiencias en gobernanza y mejorar la capacidad de liderazgo en el proceso de modernización.

La conexión entre el 15.º Plan Quinquenal de China y los objetivos estratégicos del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam contribuirá significativamente a la paz y el desarrollo en la región y en el mundo, concluyó./.