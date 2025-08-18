VNA se une a campaña de apoyo al pueblo cubano

Hanoi (VNA) - La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) hizo hoy un llamado a todos sus funcionarios, reporteros, editores y personal a unirse a la campaña de apoyo al pueblo cubano “65 años de solidaridad Vietnam-Cuba”, lanzada por la Cruz Roja del país indochino, como parte de las actividades conmemorativas por el 65 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales (2 de diciembre de 1960-2025).



La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, interviene en la cita (Foto: VNA)



En la ceremonia del lanzamiento, la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, describió los nexos entre Vietnam y Cuba de especiales y raros en la historia mundial. Cultivada por muchas generaciones de líderes y pobladores de ambos países, esta alianza se ha convertido en un símbolo ejemplar de la solidaridad internacional, que ha resistido el paso del tiempo y las dificultades.



En 1960, durante la guerra en Vietnam, Cuba fue el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con el país sudesteasiático. La famosa declaración del líder Fidel Castro: "!Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre!", encarna esta lealtad inquebrantable, profundamente arraigada en el corazón del pueblo vietnamita.



Como parte del "Año de la Amistad Vietnam-Cuba" y la conmemoración del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, la Cruz Roja de Vietnam lanzó la campaña "65 años de solidaridad Vietnam-Cuba", con el objetivo de recaudar al menos 65 mil millones de dongs para apoyar al pueblo cubano.

En respuesta a este llamado, la VNA invita a todo su personal -periodistas, editores, técnicos y empleados- a unirse para mostrar su solidaridad. Cada contribución, por pequeña que sea, ilustra la profunda y duradera amistad que une a ambos pueblos, sostuvo su directora general.



La VNA mantiene una estrecha y duradera relación con dos agencias de noticias cubanas: Prensa Latina y ACN. En esta ocasión, Viet Trang expresó el deseo de que todas las unidades de la VNA difundieran ampliamente el mensaje: "Vietnam-Cuba: Siempre unidos en tiempos difíciles - Solidaridad ante las dificultades" y "Vietnam sigue ahí".



Tras la ceremonia de lanzamiento, la Oficina de VNA continuará recibiendo contribuciones en persona y a través de transferencias bancarias hasta el 31 de agosto de 2025.



Líderes, funcionarios, personal y empleados de la VNA se unen a la campaña de apoyo al pueblo cubano. (Foto: VNA)

Panorama del evento. Foto: VNA