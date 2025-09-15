VNA reafirma su papel como agencia de noticias nacional en cobertura del XIV Congreso del Partido

Hanoi (VNA)- De cara al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, previsto para principios de 2026, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), como agencia de noticias nacional y centro estratégico de información confiable del Partido y del Estado, prepara desde hace casi un año una cobertura integral.



En ocasión del 80.º aniversario de su fundación (15/9/1945 – 2025), la VNA lanzó oficialmente el portal sobre el XIV Congreso del Partido, disponible en la dirección electrónica https://daihoidang.vn.



Plataforma multilingüe y multimedia con información oficial y actualizada



El sitio especial proporciona información oficial, completa y oportuna sobre las actividades rumbo al XIV Congreso del Partido, disponible en seis idiomas (vietnamita, inglés, francés, ruso, español y chino) y en cinco formatos periodísticos (texto, fotografía, video, infografía y base de datos). La interfaz ha sido diseñada específicamente para tres grupos de usuarios: medios de comunicación nacionales e internacionales, público general e investigadores.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, entrega la Orden Ho Chi Minh a la Agencia Vietnamita de Noticias por tercera vez. (Foto: VNA)



Según Nguyen Duc Vu, director del Centro Técnico de la VNA, esta plataforma hereda las fortalezas de anteriores sitios temáticos sobre Congresos del Partido y aplica tecnología moderna para optimizar la experiencia en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. Su base de datos masiva y sistematizada permite una búsqueda ágil de información desde los primeros congresos hasta la actualidad.



El sitio también presenta de forma destacada las resoluciones estratégicas más recientes del Partido, como la Resolución 57 sobre ciencia, tecnología e innovación; la Resolución 59 sobre integración internacional; la Resolución 66 sobre renovación en construcción y cumplimiento de leyes; y la Resolución 68 sobre desarrollo del sector privado.



También se incluye una sección dedicada a las orientaciones clave del Comité Central, el Buró Político, el Secretariado y las directrices del secretario general To Lam.



Tran Ngoc Tu, jefe de la Redacción de Noticias Nacionales, dijo que, gracias al trabajo de 34 corresponsalías en todas las provincias y ciudades del país, se han publicado más de 1.000 artículos que reflejan el proceso de organización de las asambleas partidistas a todos los niveles, así como las opiniones de dirigentes, militantes y expertos sobre los documentos del Congreso. Muchos de estos contenidos han sido reproducidos por otros medios nacionales y especializados.



Especialmente relevante es la recopilación y actualización de datos sobre más de 1.200 cuadros pertenecientes a 150 instancias del Partido, reflejando con precisión la situación del personal en todos los niveles, gracias al trabajo conjunto de reporteros de todo el país.

