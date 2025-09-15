VNA, puente que une a los vietnamitas en el extranjero con su tierra natal

Hanoi (VNA) Con motivo del 80.º aniversario de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) (15 de septiembre de 1945), el corresponsal de la VNA en Hong Kong (China) entrevistó a figuras destacadas y representantes de la comunidad vietnamita para conocer su opinión sobre el importante papel que ha desempeñado el medio de comunicación como vínculo entre los connacionales en el exterior y su país de origen.

Li Minghan, académico con una larga trayectoria investigando la vida del Presidente Ho Chi Minh y la historia de Vietnam. (Fuente: VNA)



Li Minghan, académico con una larga trayectoria investigando la vida del Presidente Ho Chi Minh y la historia de Vietnam, recordó que, apenas unos días después de la proclamación de la República Democrática de Vietnam (hoy República Socialista de Vietnam) el 2 de septiembre de 1945, el Presidente Ho Chi Minh ordenó la creación de Viet Nam Thong tan xa (VNTTX- ahora Agencia Vietnamita de Noticias) - como medio oficial de comunicación del Partido y el Estado. Según él, fue un acontecimiento decisivo y fundamental para mejorar la efectividad de la propaganda sobre las políticas, lineamientos y teorías de la revolución vietnamita.



Subrayó que el Presidente Ho Chi Minh dio mucha importancia a la comunicación desde los inicios del proceso revolucionario, como lo demuestra la fundación del periódico Thanh Nien (Juventud) en 1925. Para él, el nacimiento de la VNA el 15 de septiembre de 1945 fue un paso histórico inevitable, que contribuyó de forma significativa a las victorias de la revolución vietnamita en las guerras de resistencia por la independencia y la reunificación nacional, así como a la construcción y defensa del país.



Con un profundo cariño por Vietnam, Li Minghan aprendió el idioma vietnamita por su cuenta y ha dedicado muchos años al estudio de la revolución del país indochino. También considera a los reporteros de la VNA en Hong Kong como parte de su familia desde hace más de dos décadas.



Destacó el papel esencial que han tenido en la difusión de información, en escuchar las voces de los vietnamitas en el extranjero y en promover la cultura y los lazos entre la comunidad vietnamita y su país natal.

Mientras tanto, Doan Quynh Linh, presidenta de la Asociación de Vietnamitas en Hong Kong (China), afirmó que la VNA, con su red de 30 oficinas permanentes en todo el mundo, es un puente clave entre los vietnamitas en el extranjero y los que viven en el país.



Añadió que los corresponsales de la agencia en Hong Kong (China) siempre están presentes en las actividades comunitarias, como encuentros deportivos, festivales de cine o programas solidarios. Además, destacó que la cobertura informativa de la VNA en varios idiomas, como inglés y chino, también ayuda a que los amigos internacionales comprendan mejor a Vietnam.



Desde Macao, Dinh Thi Bich Ngoc, vicepresidenta de la Asociación de Vietnamitas en el Extranjero en esa región, valoró positivamente la colaboración entre la oficina permanente de la VNA y las representaciones diplomáticas vietnamitas, especialmente en el ámbito informativo.



Señaló que la VNA siempre cubre oportunamente las actividades de la comunidad, como celebraciones de festividades tradicionales, programas culturales y eventos organizados por la asociación. Esto, dijo, fortalece el espíritu de unidad entre los vietnamitas en el exterior y ayuda a promover la imagen de Vietnam ante los amigos internacionales./.