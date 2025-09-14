VNA continúan reafirmando papel como órgano de información estratégico y confiable del Partido y del Estado

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, coloca la Orden Ho Chi Minh en la bandera tradicional de la VNA. (Foto: VNA) Hanoi (VNA)- La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) recibió hoy, en el 80º aniversario de su Día Tradicional (15 de septiembre), la Orden Ho Chi Minh, en presencia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam.

El presidente de la República, Luong Cuong; el primer ministro, Pham Minh Chinh; el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y el presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, enviaron cestas florales y cartas de felicitación por el 80º aniversario de la VNA.

En su discurso orientativo en el acto, el secretario general To Lam elogió las contribuciones de las generaciones de dirigentes, periodistas, técnicos y trabajadores de la VNA a la causa revolucionaria del Partido y la nación, así como a la historia del periodismo revolucionario de Vietnam.

El secretario general To Lam pronuncia un discurso en la celebración de la fundación de la VNA. (Foto: VNA)

De cara a la nueva situación, señaló que la VNA debe renovarse constantemente para desarrollarse, afirmando su papel como órgano estratégico y confiable del Partido y el Estado, siendo fuente oficial de información, corriente principal positiva en el frente ideológico y periodístico.

Pidió seguir de cerca la evolución de la situación nacional e internacional, recopilar y sintetizar información, realizar análisis y pronósticos completos y precisos, y suministrar informes valiosos que incluso sirvan como base de consulta para que los dirigentes adopten decisiones adecuadas. La información de la VNA, enfatizó, debe ser precisa, objetiva, humanista y útil para la nación y el pueblo.

La directora general de VNA, Vu Viet Trang, habla en la ceremonia. (Foto: VNA

El líder partidista destacó que los periodistas de la VNA deben reforzar su firmeza política, fidelidad a los ideales revolucionarios y desempeñar su papel como vanguardia, divulgando ampliamente las líneas, políticas y logros de Vietnam, contribuyendo a cimentar confianza y consenso social, e inspirando aspiraciones de dedicación al desarrollo nacional.

Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de mantener la ética, la integridad y la responsabilidad social del periodismo, superando las tentaciones materiales y usando la pluma para defender la justicia, lo progresista y lo bueno, combatiendo lo malo tanto en la sociedad como en uno mismo.

En la era de la transformación digital y la feroz competencia mediática global, instó a la VNA a innovar sus métodos periodísticos, dominar plataformas digitales, inteligencia artificial y macrodatos, así como construir una base de datos sólida para el periodismo del futuro, incluyendo el valioso archivo fotográfico nacional que la agencia resguarda.

Enfatizó que la integración internacional profunda es una orientación clave, por lo que la VNA debe ampliar la cooperación con agencias prestigiosas del mundo, elevando su posición como agencia de noticias de referencia en la región.

Expresó su confianza en que, con su tradición heroica, determinación de renovación y espíritu de superación, la VNA se desarrollará con fuerza, mantendrá el cauce de la información oficial, orientará la opinión pública y seguirá afirmando su papel como agencia nacional de noticias y órgano de información estratégico y confiable del Partido y el Estado.

En su intervención, la secretaria del Comité partidista y directora general de la VNA, Vu Viet Trang, recordó que el 15 de septiembre de 1945, desde la estación de radio Bach Mai, la entonces Viet Nam Thong tan xa (VNTTX, hoy VNA) transmitió al mundo entero la Declaración de Independencia de la República Democrática de Vietnam en tres idiomas: vietnamita, inglés y francés. Desde ese momento, esa fecha quedó establecida como Día Tradicional de la agencia.

Durante ocho décadas de construcción y desarrollo, la VNA siempre ha recibido la especial atención del Partido, del Presidente Ho Chi Minh, la orientación del Gobierno y el afecto del pueblo. Las enseñanzas del Tío Ho han sido faro y motor que han impulsado a los periodistas de la agencia a superar toda dificultad, incluso en medio de bombardeos y fuego del enemigo, para mantener ininterrumpido el flujo de información, resaltó.

En los momentos más arduos, no hubo frente de batalla ni dirección de avance donde faltaran reporteros de la VNTTXX y de la Agencia Informativa de Liberación. Cerca de 260 reporteros, editores y técnicos cayeron heroicamente en los campos de batalla, e incluso en misiones internacionales, representando más del 25% del personal de la VNA durante la guerra y más de la mitad de los periodistas mártires del país, recordó.

Gracias a sus logros excepcionales, la VNA se enorgullece de ser el único medio que ha recibido tres veces el título de Héroe: Héroe del Trabajo en el período de Renovación (2001); Héroe de las Fuerzas Armadas Populares (2005); y el reconocimiento como Héroe de las Fuerzas Armadas Populares para la Agencia Informativa de Liberación (2020), destacó.

Viet Trang subrayó que, ante las exigencias de la nueva coyuntura, la VNA seguirá promoviendo sus tradiciones, preservando valores fundamentales, innovando, cumpliendo eficazmente su misión de proveer información estratégica en la nueva etapa, y consolidándose como fuente oficial, precisa, confiable y diversa para los medios de comunicación y el público dentro y fuera del país, reafirmando su prestigio en la región y el mundo.

Anticipándose a las tendencias de la comunicación digital, la VNA ha desarrollado un ecosistema digital integral, aplicando tecnologías modernas y la inteligencia artificial en la gestión, producción y difusión informativa, optimizando recursos y mejorando rendimiento y calidad, apuntó.

Encargada por el Partido y el Estado, la VNA también ha difundido durante años información en textos e imágenes en 12 lenguas de minorías étnicas, garantizando que las políticas lleguen oportunamente a las comunidades de zonas remotas, dijo.

Señaló que como centro de información estratégica del Partido y del Estado, la VNA provee informes y materiales de referencia esenciales para la dirección y formulación de políticas, así como análisis y pronósticos profundos y completos que contribuyen a la lucha en el frente de la información y la propaganda.

En su papel de principal órgano de prensa de información para el exterior de Vietnam, la VNA continúa consolidando su ventaja en este ámbito, promoviendo la imagen de un país dinámico, moderno y abierto a la integración internacional, al tiempo que difunde sus valores culturales únicos.

La directora general de VNA, Vu Viet Trang, entrega al secretario general To Lam el libro de fotografías «La gloria pertenece por siempre al pueblo». (Foto: VNA)

Mantiene vínculos de cooperación con más de 40 agencias de noticias internacionales y ejerce un papel activo como miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA), que concentra el 40% del flujo informativo mundial.

En la ceremonia, en nombre de los dirigentes del Partido y el Estado, el secretario general To Lam entregó la Orden Ho Chi Minh a la VNA en reconocimiento a su tradición y méritos sobresalientes en la causa revolucionaria del Partido y de la nación. Se trata de la tercera vez que la agencia recibe esta distinción.

Con este motivo, To Lam y otros dirigentes inauguraron el portal del XIV Congreso Nacional del Partido en la dirección: https://daihoidang.vn, disponible en seis idiomas (vietnamita, inglés, francés, ruso, chino y español) y con cinco formatos informativos (texto, fotos, videos, gráficos y datos).

Previamente, visitaron la exhibición “VNA: 80 años acompañando a la nación” y firmaron el Libro de Tradición de la VNA./.