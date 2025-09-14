VNA celebra 80 años como pilar del periodismo revolucionario vietnamita

Hanoi (VNA)– El 15 de septiembre de 1945, “Viet Nam Thong tan xa” - nombre dado por el Presidente Ho Chi Minh, transmitió al mundo la Declaración de Independencia y la lista del Gobierno Provisional de la República Democrática de Vietnam.



El 15 de septiembre de 1945, “Viet Nam Thong tan xa” - nombre dado por el Presidente Ho Chi Minh, transmitió al mundo la Declaración de Independencia y la lista del Gobierno Provisional de la República Democrática de Vietnam. (Foto: VNA)

Ese momento histórico marcó el nacimiento de “Viet Nam Thong tan xa” (ahora la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA)), que hoy celebra 80 años acompañando la construcción y defensa de la nación.

En una entrevista reciente con la VNA en Phnom Penh, con motivo del 80º aniversario de la agencia, el asesor del rey Norodom Sihamoni, diputado, miembro del Comité Central del Partido Popular (CPP) y exministro de Información de Camboya, Khieu Kanharith, destacó el papel destacado de la VNA durante la trayectoria de más de un siglo de la prensa revolucionaria vietnamita.

Kanharith subrayó que la VNA siempre ha contado con periodistas competentes que han contribuido a la causa de construcción y desarrollo de la prensa camboyana. Agregó que muchos cuadros camboyanos fueron formados por profesionales vietnamitas en los años 1980.

A su juicio, la VNA cumple sus funciones como agencia nacional, siempre respaldada y destacada por el Estado vietnamita en cada etapa del desarrollo del país.

Señaló como ejemplo la producción de información en varios idiomas y la presencia de oficinas de representación en numerosos países, lo que demuestra la atención prioritaria que Vietnam concede a la labor informativa.

“Se puede considerar a la VNA como una embajada no oficial de Vietnam. Esto es muy importante, porque en su papel la agencia puede transmitir información desde cualquier lugar, reunirse, intercambiar y recibir múltiples fuentes informativas”, subrayó.

El exministro también valoró la misión de los corresponsales vietnamitas en el extranjero, quienes muchas veces trascienden su labor periodística para presentar al mundo la lucha del pueblo vietnamita y promover la amistad internacional.

En esta ocasión, felicitó a la VNA por sus logros y expresó el deseo de que siga siendo un sólido puente de conexión entre los pueblos de Camboya y Vietnam.

“No podemos contarnos todas las historias, pero a través de la información y el intercambio de noticias podemos escucharnos, conocernos y comprendernos mejor. Ese es un puente sólido que nada puede romper”, afirmó./.