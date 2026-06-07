Visita del primer ministro tailandés a Vietnam reafirma la solidez de la asociación bilateral

El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, en la entrevista. Foto: VNA

La próxima visita oficial a Vietnam del primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, prevista para los días 8 y 9 de junio, así como su participación en el III Foro del Futuro de la ASEAN (AFF), refleja el alto valor que Bangkok concede a las relaciones bilaterales, afirmó el embajador de Hanoi en Bangkok, Pham Viet Hung.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático destacó que este viaje constituye un hito de especial relevancia, al coincidir con la conmemoración del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, una efeméride marcada por numerosas actividades organizadas tanto por las autoridades como por los ciudadanos de las dos naciones.



La visita se produce apenas diez días después del viaje oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acompañado por su esposa, lo que evidencia la firme voluntad de ambas partes de seguir fortaleciendo la Asociación Estratégica Integral establecida en 2025.



Asimismo, la participación de Anutin en el AFF pone de manifiesto el respaldo de Tailandia no solo al fortalecimiento de los vínculos con Vietnam, sino también a las iniciativas impulsadas por la ASEAN para promover la construcción de la comunidad regional, la solidaridad y el diálogo frente a los desafíos actuales. El foro ofrecerá además una plataforma para que Bangkok comparta sus experiencias y perspectivas, contribuyendo a la búsqueda de soluciones comunes y al desarrollo de una ASEAN más fuerte, dinámica y sostenible.



Según recordó Viet Hung, el AFF, iniciativa presentada por Vietnam durante la Cumbre de la ASEAN de 2023, se celebrará este año bajo el lema “Forjando juntos un futuro común: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”.



Vietnam y Tailandia, ambos miembros clave de la ASEAN, desempeñan un papel relevante en la consecución de los objetivos del foro. El encuentro servirá como espacio para intercambiar experiencias sobre la construcción de la Comunidad de la ASEAN, analizar desafíos compartidos y definir las futuras orientaciones del bloque regional.



Los dos países comparten además prioridades en ámbitos como la transformación digital, la transición ecológica y la respuesta a retos de seguridad tradicionales y no convencionales, entre ellos la seguridad energética y la lucha contra la delincuencia transnacional. Junto a otros Estados y organizaciones internacionales, aprovecharán el foro para debatir iniciativas dirigidas a afrontar desafíos que afectan a toda la región.



En relación con las actividades conmemorativas por el 50.º aniversario de las relaciones bilaterales, Viet Hung informó que la Embajada de Vietnam trabaja con las instituciones competentes para intensificar los intercambios de delegaciones a todos los niveles durante el resto del año.



El embajador subrayó que las relaciones diplomáticas deben traducirse en beneficios concretos para los pueblos de ambos países, por lo que los intercambios entre ciudadanos, especialmente en los ámbitos cultural y artístico, desempeñan un papel esencial para fortalecer la cercanía y el entendimiento mutuo. En este contexto, la misión diplomática prepara la celebración de una “Semana de Vietnam en Tailandia”, que incluirá actividades culturales y proyecciones de cine vietnamita.



La Embajada ya ha organizado eventos de intercambio artístico y prevé celebrar encuentros entre poetas y escritores en los próximos meses, con el objetivo de fomentar la creación de obras conmemorativas.



Además, colabora con empresas, asociaciones de amistad y organizaciones comunitarias de ambas naciones para promover visitas recíprocas, programas de intercambio y actividades dirigidas a los jóvenes durante lo que resta de 2026./.