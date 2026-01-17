VinFast colabora con 30 universidades para estandarizar la formación de ingenieros

En el acto de firma. (Fuente: VinFast)

VinFast, el fabricante vietnamita de vehículos eléctricos, firmó acuerdos de cooperación con 30 universidades y centros de ingeniería en todo el país para estandarizar los programas de formación, los planes de estudio y los materiales educativos, con el objetivo de desarrollar una fuerza laboral altamente cualificada para la industria de vehículos eléctricos (VE) en el país.



A través de estos acuerdos, VinFast trabajará con instituciones destacadas, como la Universidad de Transporte y Comunicaciones, la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh, la Universidad de Industria de Hanoi y la Universidad de Tecnología y Educación de Hung Yen, para implementar formación práctica adaptada a las necesidades del sector.



El programa tiene como objetivo crear una base sostenible de recursos humanos capaces de cubrir la creciente demanda de la industria vietnamita de vehículos eléctricos, que se encuentra en plena expansión.



Para garantizar la alineación entre la teoría y la práctica, VinFast proporcionará a cada universidad dos vehículos eléctricos, equipos especializados de formación y manuales técnicos oficiales para el mantenimiento y reparación de estos vehículos. Además, la compañía pondrá en marcha un programa de formación para actualizar a los profesores sobre las últimas tecnologías de baterías, sistemas de propulsión y software de diagnóstico.

VinFast también contribuirá al desarrollo del módulo "Tecnología Básica de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Eléctricos VinFast", que se incluirá en los planes de estudio de las universidades participantes, ya sea como asignatura obligatoria u optativa.



La empresa espera que el acceso temprano a formación estructurada y la práctica con vehículos reales ayuden a los estudiantes a mejorar sus habilidades profesionales y reducir la brecha entre la formación académica y las demandas del sector.



Además, las universidades recibirán apoyo para organizar prácticas y estancias en las fábricas y talleres de servicio de VinFast. La compañía también priorizará la contratación de estudiantes destacados tras su graduación, ofreciéndoles la oportunidad de participar en concursos y proyectos de investigación sobre tecnologías de vehículos eléctricos.



Duong Thi Thu Trang, subdirectora ejecutiva de Ventas Globales de Automóviles de VinFast, explicó que la cooperación busca crear un ecosistema de formación integral, proporcionando a los estudiantes acceso a las tecnologías avanzadas de vehículos eléctricos desde el aula y sentando las bases para el crecimiento a largo plazo de la industria en Vietnam.



Se espera que esta colaboración brinde oportunidades profesionales a decenas de miles de estudiantes de ingeniería en todo el país y fomente la formación de ingenieros altamente capacitados, contribuyendo a mejorar la calidad de la producción y los servicios posventa de VinFast./.